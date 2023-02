Vijf jaar voor brutale verkrachting vrouw in haar woning in Kortrijk

Een prille twintiger uit Kortrijk moet van de rechter 5 jaar de cel in voor de brutale verkrachting van een vrouw in haar woning in Kortrijk. Hij sloeg haar en sloot haar op in haar eigen huis.

Het slachtoffer ging op 3 januari 2022 naar de nachtwinkel. Op de terugweg bood Mohamud A.H. aan om haar boodschappentas te dragen. “Ze wilde dat eigenlijk niet, maar zei uiteindelijk oké”, aldus advocate Julie Vandenbogaerde. “Aan haar woning duwde hij haar plots naar binnen. Ze viel op de grond, waarna ze naar de zetel is gesleurd en brutaal verkracht. Hij gaf haar verschillende vuistslagen, legde zijn hand op haar mond en greep zijn slachtoffer met zijn andere hand bij de keel vast. Hij had de deur gesloten en de sleutel in zijn broekzak gestoken. Ze kon nergens weg.”

Geslaagd voor leugendetectortest

Buren die ’s nachts abnormaal veel lawaai en geruzie hadden gehoord, verwittigden ‘s morgens de politie. Het slachtoffer gaf aan dat er een man bij haar thuis was die haar woning niet wilde verlaten. Onder druk van de politie verliet A.H. uiteindelijk toch het huis. Enkele dagen later deed de vrouw aangifte van verkrachting. Volgens de man van Somalische afkomst vond de seks met wederzijdse toestemming plaats. Van slagen was naar eigen zeggen geen sprake want de dag nadien stelden de agenten geen verwondingen vast. Hij slaagde voor een leugendetectortest. De rechter achtte de verkrachting toch bewezen, op basis van de getuigenverklaringen en SMS-verkeer. Aan het slachtoffer moet de Somaliër 8.150 euro betalen. Hij zit nog altijd in de cel. (LSi)