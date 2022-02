Vijf jaar na gewapende overval op De Vleeshalle twee verdachten vrijgesproken, overval blijft onopgelost

Vijf jaar nadat bij een gewapende overval op slagerij De Vleeshalle in Kortrijk een Poolse werknemer vijf kogels in het lijf kreeg, zijn de twee verdachten vrijgesproken. Volgens de rechter zijn er onvoldoende objectieve bewijzen om hen te veroordelen. “Het is spijtig dat er geen zekerheid over de daders is gekomen, maar misschien is het stilaan tijd om alles af te sluiten”, klinkt het enigszins ontgoocheld bij de slachtoffers.

17.45 uur, zaterdagavond 4 februari 2017. In slagerij De Vleeshalle langs de Spinnerijstraat in Kortrijk liep de werkdag teneinde. Werknemer Pawel Kalisz ruimde nog wat op terwijl bazin Carine Vanwijnsberghe het geld van de kassa telde in haar bureau. Plots dook een gemaskerde man met bivakmuts op. Met een wapen loste hij meteen een schot in het plafond, bedreigde de bazin en eiste geld.

Als ex-marinier twijfelde Pawel geen seconde en ging in de tegenaanval om zijn bazin te beschermen. Hij greep het wapen van de dader en riep naar zijn bazin dat ze moest wegvluchten. Er volgde een schermutseling waarbij zeven schoten vielen. Vijf kogels raakten Pawel in de long, lever, rug, schouder en bovenbeen. Pawel overleefde maar hield er net als zijn bazin een schrik aan over.

Bazin Carine kon wegvluchten en zich in een koelkast verstoppen terwijl ze de hulpdiensten alarmeerde. “Ik overleefde dankzij Pawel”, huldigt ze nog altijd haar trouwe werknemer. “Het is bijna een wonder dat hij overleefde. De schrik slijt, maar gaat niet weg.”

In het slop

Lange tijd zat het onderzoek naar de daders in het slop, tot in augustus 2017 het gerucht de politie bereikte dat J.V. (32) uit Heestert (Zwevegem) er bij betrokken was. Er volgden telefonie-onderzoek en huiszoekingen maar behalve zenuwachtigheid bracht dat niets op.

Tot eind 2018, bijna twee jaar na de overval dus, een kennis bij de politie J.V. als schutter aan de galg praatte en ook D.W. (31) uit Zwevegem en een derde kompaan aanwees als verdachten. W. zou in de gevangenis van een medegedetineerde en misnoegde ex-werknemer van De Vleeshalle hebben gehoord dat er daar op zaterdagavond geld te rapen viel. De kennis verklaarde ook dat Jens V. daardoor wist dat hij via de zijkant moest binnen dringen en dat hij tijdens de overval zijn tattoo met een sjaal had bedekt. “Details die de verklaring geloofwaardig maken”, vond de openbare aanklager. Toen ook de ex van Jens V. verklaarde dat hij bij de overval betrokken was, vielen voor de onderzoekers de puzzelstukjes in elkaar.

“Maar er zijn onvoldoende objectieve elementen zoals wetenschappelijke bewijzen of een goede persoonsbeschrijving die deze verklaringen ondersteunen”, aldus het vonnis van de rechter. “De verklaringen zijn in de loop van het onderzoek ook gewijzigd. De twijfel blijft dus speelt het vermoeden van onschuld in het voordeel van de beklaagden.”

Onzekerheid

J.V. en D.W. hielden tot vandaag ook hun onschuld staande. De overval blijft dus onopgelost. “Het is duidelijk in welk milieu de overval is beraamd maar de twijfel over de echte dader(s) blijft blijkbaar”, reageert Carine Vanwijnsberghe. “Voor mij was duidelijk wie de schutter was. Maar als er twijfel blijft, mag er natuurlijk geen onschuldige veroordeeld worden. We moeten nog eens nadenken of we in beroep gaan maar misschien is het stilaan tijd om alles af te sluiten. We moeten verder in het leven. We hadden natuurlijk wel liever gehad dat de onzekerheid over de daders was weggenomen. Maar we moeten toch zelf alles verwerken, veroordeling of niet. De angst is gesleten maar niet volledig weg. Nog altijd ga ik nergens alleen meer naar toe.” (LSi)