Vijf jaar na gewapende overval op De Vleeshalle in Kortrijk schreeuwen twee verdachten voor rechtbank onschuld uit

Vijf jaar nadat bij een gewapende overval op slagerij De Vleeshalle in Kortrijk een Poolse werknemer vijf kogels in het lijf kreeg, staan twee voormalige (drugs)vrienden uit Zwevegem voor de rechter als verdachten. Een ex en een kennis praatten hen aan de galg maar zelf houden ze hun onschuld staande.

Er hangt hen vijf jaar cel boven het hoofd maar het gebrek aan objectieve bewijzen blijft voor twijfel zorgen. “Waarom moet ik nog altijd over mijn schouder kijken uit vrees dat de dader nog vrij rondloopt?”, vraagt Pawel Kalisz zich af.

Kwart voor zes, zaterdagavond 4 februari 2017. In slagerij De Vleeshalle langs de Spinnerijstraat in Kortrijk liep de werkdag ten einde. Werknemer Pawel Kalisz ruimde nog wat op terwijl bazin Carine Vanwijnsberghe het geld van de kassa telde in haar bureau. Plots dook een gemaskerde man met bivakmuts op. Met een wapen loste hij meteen een schot in het plafond, bedreigde de bazin en eiste geld.

Monster

Als ex-marinier twijfelde Pawel geen seconde en ging in de tegenaanval om zijn bazin te beschermen. Hij greep het wapen van de dader en riep naar zijn bazin dat ze moest wegvluchten. Er volgde een schermutseling waarbij zeven schoten vielen. Vijf kogels raakten Pawel in de long, lever, rug, schouder en bovenbeen. “De dader schoot hem letterlijk van zich af. Dan moet je wel een monster zijn”, vond Pawels advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Pawel overleefde maar hield er net als zijn bazin nog altijd een schrik aan over. Bazin Carine kon wegvluchten en zich in een koelkast verstoppen terwijl ze de hulpdiensten alarmeerde. “Ik overleefde dankzij Pawel”, huldigt ze nog altijd haar trouwe werknemer. “Het is bijna een wonder dat hij overleefde. De schrik slijt wat maar gaat niet weg.”

Telefonie-onderzoek

Lange tijd zat het onderzoek naar de daders in het slop, tot in augustus 2017 het gerucht de politie bereikte dat Jens V. (32) uit Heestert (Zwevegem) er bij betrokken was. Er volgden telefonie-onderzoek en huiszoekingen maar behalve zenuwachtigheid bracht dat niets op. Tot eind 2018, bijna twee jaar na de overval dus, een kennis bij de politie Jens V. als schutter aan de galg praatte en ook Detlev W. (31) uit Zwevegem en een derde kompaan aanwees als verdachten.

W. zou in de gevangenis van een medegedetineerde en misnoegde ex-werknemer van De Vleeshalle hebben gehoord dat er daar op zaterdagavond geld te rapen viel. De kennis verklaarde ook dat Jens V. daardoor wist dat hij via de zijkant moest binnen dringen en dat hij tijdens de overval zijn tattoo met een sjaal had bedekt. “Details die de verklaring geloofwaardig maken”, vond de openbare aanklager. Toen ook de ex van Jens V. verklaarde dat hij bij de overval betrokken was, vielen voor de onderzoekers de puzzelstukjes in elkaar. “Er waren in de week voor de overval ook intensieve telefonische contacten tussen de ex-werknemer en Detlev W.”, haalde de procureur nog aan.

Toch houden Jens V. en Detlev W. hun onschuld staande. “Er zijn geen concrete, objectieve bewijzen”, aldus Yen Buytaert als advocaat van V. “De twee belastende verklaringen zijn onvoldoende. Bovendien is duidelijk dat die twee bang zijn van de vermeende derde betrokkene die nu niet is vervolgd.”

Chauffeur of informant?

“We willen ook dat de daders van die overval gevonden worden maar willen niet als schaap geslachtofferd worden voor iets waar hij niet schuldig aan is”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti voor Detlev W. “Het is niet eens duidelijk welke rol hij dan wel gespeeld zou hebben: chauffeur of informant? De enige zekerheid is dat hij net als alle anderen in dit dossier vroeger een drugsverslaving had en dat ze elkaar op die manier kenden. Hij liep straffen op als drugsgebruiker en dealer maar nooit omdat hij geweld gebruikte. Nu werkt hij, heeft een partner en een kindje van 2,5 jaar. De voorwaarden van zijn andere veroordelingen leefde hij perfect na.”

“Ik heb er totaal niets mee te maken”, beklemtoonde Jens V. tot slot nog eens. Hij beaamde dat iedereen wel schrik heeft voor de derde naam die in het dossier opdook maar uiteindelijk niet is vervolgd. Met die man liep V. zowel in 2012 als in 2019 veroordelingen op omdat ze samen in Zwevegem een kunstdiefstal ter waarde van 100.000 euro en een inbraak bij hun drugsdealer in Avelgem pleegden. “Ze proberen de schuld op een ander te steken”, reageerde Carine Vanwijnsberghe na afloop van het proces. “Voor mij is het zeker dat V. de schutter is.”

Tegen 14 februari moet blijken of de rechter vindt dat de schuldigen op het beklaagdenbankje zaten. (LSi)