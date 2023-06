Vijf jaar na brutale ramkraak op Knokse luxeboetiek riskeert ook derde verdachte drie jaar celstraf

Een 41-jarige Roemeen riskeert voor de Brugse rechtbank drie jaar effectieve celstraf voor zijn aandeel in een brutale ramkraak op kledingwinkel Philipp Plein in Knokke. Twee landgenoten van Marian N. kregen die straf in 2019 al opgelegd.

Drie gemaskerde mannen gooiden in de nacht van 16 op 17 juli 2018 een betonblok door de glazen toegangsdeur van de winkel van het luxekledingmerk Philipp Plein in de Kustlaan in Knokke. “Ze graaiden in een mum van tijd voor 64.000 euro aan kleding mee en vluchtten met hun BMW richting Nederland”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele. “De politie zette de achtervolging in en kon hen onderscheppen in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins.”

Net vrij uit Italiaanse gevangenis

Twee Roemenen, Vasile-Anton B. (35) en Adrian G. (35), werden ter plaatse in de boeien geslagen en de buit werd gerecupereerd. De gangsters, die nog maar net vrij waren gekomen uit een Italiaanse gevangenis, kregen in mei 2019 elk drie jaar cel. In de gevangenis hadden de twee stiekem een gsm en door die af te luisteren kwamen de speurders te weten dat Gigi P. de voortvluchtige ramkraker had opgepikt.

Volgens de veroordeelde gangsters was hun kompaan een zekere Marian uit Turijn. Ze wezen hem aan als het brein achter de roof. In de vluchtauto werd op het stuur en een flesje water DNA aangetroffen van Marian N. (41), die twee jaar na de feiten door Gigi P. herkend werd op een foto. N. werd in Italië al veroordeeld voor een ramkraak en zat ook elf jaar in de cel voor doodslag.

“Verwarring”

Marian N. ontkent zijn betrokkenheid bij de ramkraak in Knokke evenwel met klem. Volgens zijn advocaat was hij daags voor de feiten naar België afgezakt om samen met zijn maîtresse de verjaardag van Vasile-Anton B. te vieren. “Hij reed toen met die BMW en kreeg het aan de stok met Gigi P. omdat die zijn maîtresse had voorgesteld om als prostituee te werken” pleitte meester Bram Elyn. “Daarna is mijn cliënt kwaad weggegaan. Vermoedelijk verwart het parket mijn cliënt met een andere Marian.”

Volgens meester Elyn is het niet geloofwaardig dat P. daags nadien zijn cliënt zou hebben opgepikt. “Wellicht wees hij mij als mededader aan uit wraak. Op het moment van de feiten was ik al in Italië”, stelde Marian N. in zijn laatste woord. De uitspraak volgt op 22 juni. (AFr)