Vijf jaar cel voor mensensmokkel met rubberbootjes

Een 27-jarige Syrische mensensmokkelaar is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar met uitstel. Bij een controle in Adinkerke werden in zijn bestelwagen rubberboten, buitenboordmotoren en reddingsvesten ontdekt. De beklaagde kreeg ook een geldboete van 16.000 euro opgelegd.

Ahmad S.M. nam op 19 mei kort voor middernacht de afrit van de E40 in Adinkerke. Toen hij de politie in de gaten kreeg, probeerde hij nog tevergeefs weer de snelweg op te rijden. In zijn Ford Transit werden twee dozen met rubberboten, elf reddingsvesten, twee buitenboordmotoren en bidons met brandstof aangetroffen. De Syriër had 300 euro op zak, maar in de gevangenis werd in zijn onderbroek nog eens 2.000 euro ontdekt.

Levensgevaarlijke overtocht

Verder onderzoek wees uit dat S.M. sinds februari minstens acht keer vanuit zijn woonplaats in het Duitse Ruhrgebied naar de Franse Opaalkust reed. Op zijn gsm vonden de speurders foto’s van boten, maar zelfs onderhandelingen over de kostprijs van een overtocht. Zelf verklaarde de beklaagde dat hij per rit naar Noord-Frankrijk 1.000 euro verdiende.

“Hij wist maar al te goed dat de bootjes gebruikt werden voor de levensgevaarlijke overtocht van illegalen”, aldus procureur Mike Vanneste, die vijf jaar effectieve celstraf vorderde. Het OM merkte op dat de Syriër nota bene zelf als vluchteling naar Europa kwam. “Hij heeft een nieuw leven gekregen in Duitsland en verrijkt zich nu op de rug van lotgenoten. Het is werkelijk degoutant.”

Mildere straf

In de loop van het onderzoek bekende Ahmad S.M. zijn aandeel in de feiten. Volgens meester Nadia Lorenzetti noemde hij zelfs de namen van de smokkelaars van wie hij zijn opdrachten kreeg. De verdediging benadrukte ook dat de beklaagde nooit mensen vervoerde. “Doordat hij zelf die miserie heeft meegemaakt, denkt hij hen een plezier te doen door een boot te brengen”, aldus meester Lorenzetti.

Naar eigen zeggen probeerde de Syriër gewoon een centje bij te verdienen. Per rit verdiende hij immers ongeveer evenveel als per maand tijdens zijn job als koerier voor Amazon. “Ze hebben mij in het ootje genomen, want ze hebben nooit gezegd dat het illegaal was”, klonk het in zijn laatste woord. De verdediging vroeg om een mildere straf met uitstel op te leggen.