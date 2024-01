Vijf jaar cel voor mensensmokkel met bootjes in De Panne: “Slachtoffers hadden binnenband als zwemvest”

Een 26-jarige Syriër heeft voor de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor mensensmokkel. Zijn kompaan kreeg 48 maanden cel, waarvan twaalf met uitstel. De mannen werden in De Panne gevat met een rubberboot waarin vijftien binnenbanden lagen. “Die waren totaal niet geschikt als zwemvest”, foeterde de procureur.

Op 6 februari controleerde de politie Westkust in De Panne een wagen met Duitse nummerplaten. Op de aanhangwagen stond een opgeblazen rubberboot met daarin vijftien autobinnenbanden. In een verborgen ruimte troffen de speurders ook nog jerrycans met benzine, een trechter en een pomp aan.

Minieme overlevingskansen

Volgens het parket was het materiaal bestemd voor mensensmokkel. “De binnenbanden moesten dienen als zwemvest”, verduidelijkte procureur Frank Demeester. “Maar daarvoor waren ze totaal niet geschikt. Dat hebben we getest in een golfslagbad. De overlevingskansen op zee tijdens hartje winter zouden heel miniem zijn geweest.”

De bestuurder van het voertuig, een 43-jarige Syriër uit Duitsland, werd aangehouden. In een chatgesprek op de gsm van Mohamad S. was sprake van vijftien Oekraïense vrouwen die gesmokkeld moesten worden.

Uitspraak

S. ontkende dat hij zelf ooit mensen smokkelde. “Het gaat hier over één dag en één rit”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Hij wist niet dat er binnenbanden in die boot lagen en voelt zich erin geluisd.” De rechtbank gaf hem 48 maanden cel, waarvan twaalf met uitstel, en 16.000 euro boete, de helft met uitstel.

Medebeklaagde Ahmad S. (26) zit in een Duitse cel en was niet aanwezig voor zijn proces. De Duitse Syriër kreeg vijf jaar effectieve celstraf en 16.000 euro boete. De beide beklaagden zijn ook voor tien jaar hun burgerrechten kwijt. (AFr)