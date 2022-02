Vijf jaar cel gevorderd voor Pool uit Wakken die inspecteur probeerde te wurgen

Een 43-jarige Pool uit Wakken heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag, slagen en weerspannigheid. Marek J. zou geprobeerd hebben om een politie-inspecteur te wurgen met het koordje van zijn dienstkaarthouder. Het openbaar ministerie eiste vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief.

De politie van de zone Midow werd op 23 januari 2021 opgeroepen voor een verkeersongeval in Wakken. Volgens het parket was de beklaagde in dronken toestand tegen rijdende auto’s aan het springen. Ter plaatse werd Marek J. op de grond onder een deken aangetroffen. Toen hij geen sigaret kreeg, begon de Pool met zijn hoofd op de grond te bonken. Een inspecteur probeerde dat te voorkomen, maar op dat moment ging de beklaagde pas echt door het lint.

Dienstwapen

J. deelde rake klappen uit en probeerde ook het dienstwapen van de inspecteur te grijpen. Tijdens de schermutseling pakte hij ook de badgehouder van de inspecteur vast. Met dat koordje zou hij volgens de burgerlijke partij langdurig geprobeerd hebben om het slachtoffer te wurgen. Uiteindelijk verscheen de zoon van Marek J. met een wapenstok op het toneel. Hij gaf meerdere harde slagen op de rug van zijn vader. Ondertussen was de collega van het slachtoffer erin geslaagd om het koordje van de dienstkaarthouder door te knippen.

De verdediging pleitte dat van een oogmerk tot doden geen sprake was. “Hij heeft dat touw wel vastgehad, maar heeft de man niet de keel toegeknepen. Een ambulancier spreekt over schoppen, slaan en bijten, maar die getuige zegt niets over een wurgpoging”, aldus meester Mathieu Desmet.

Alcoholprobleem

Sinds een ernstig arbeidsongeval in 2016 zou J. kampen met een zwaar alcoholprobleem. De Pool liet zich behandelen, maar de verslaving zou in december 2020 aangewakkerd zijn door de dood van zijn moeder. Op de dag van de feiten zou de beklaagde zelfs twee liter wodka gedronken hebben. In die omstandigheden kon de verdediging zich vinden in een straf met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden.

De rechter doet uitspraak op 2 maart.