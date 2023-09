Vijf jaar cel gevorderd nadat Bruggeling hele nacht vastgehouden en geslagen werd in Izegem

Een openstaande drugsschuld deed een 29-jarige Bruggeling vorige zomer door de hel gaan. De twintiger moest zijn kleren uittrekken waarna hij zwaar werd toegetakeld en half bewusteloos werd meegesleurd naar een appartement in Izegem. Daar werd hij een hele nacht vastgehouden en mishandeld. Pas toen zijn bewaker in slaap viel, kon B.T. ontsnappen. Zeven verdachten staan nu terecht. Spilfiguur Arne S. riskeert vijf jaar cel.

“Kijk je eens of hij nog leeft?” Op een filmpje die de daders met hun smartphone maakten, is te zien hoe Bruggeling B.T. (29) in de nacht van 18 op 19 juli vorig jaar compleet murw geslagen naar Izegem wordt gebracht. Hij is gekneveld, draagt een bivakmuts en wordt kleinerend aangesproken als “hoertje”.

Openstaande drugsschuld

Eerder die nacht was B.T. naar de woning van Mark K. (26) in Brugge getrokken om een openstaande drugsschuld te regelen. Daar werd hij opgewacht door spilfiguur Arne S. (27), Nathan D. (27) uit Jabbeke en Bruggeling Chaghady M. (25). B.T. moest zijn kledij uittrekken en incasseerde zware klappen en schoppen. Vervolgens werd Bruggelinge Axelle V. (26) ingeschakeld om B.T. naar het appartement van Jason B. (23) in Izegem te voeren. Ook Seppe D. (21) verbleef daar toen.

Een hele nacht lang werd B.T. vastgehouden op het appartement. Hij werd er mishandeld en pas toen zijn bewaker ’s anderendaags in slaap viel, kon B.T. de woning ontvluchten. “De rug van mijn cliënt vertoonde brand- en steekwonden. Hij kampt nog altijd met nachtmerries en angststoornissen”, pleitte meester Peter Gonnissen, die voor het slachtoffer ruim 13.000 euro schadevergoeding vroeg.

Zwijggeld

Volgens meester Gonnissen betaalde spilfiguur Arne S. zijn medebeklaagden zwijggeld, om zelf buiten schot te blijven. Uiteindelijk werd de man in december opgepakt en sindsdien zit hij in de cel. Hij liep eerder al twee veroordelingen op voor drugsfeiten en moest zich maandag ook nog verantwoorden in een afpersingszaak. Nathan D. en Chaghady M. riskeren elk 37 maanden cel, de vier anderen kijken aan tegen drie jaar cel.

Meester Thomas Gillis vroeg om S. maximum drie jaar cel op te leggen. Volgens de advocaat was er technisch gezien ook geen sprake van gijzeling. “Er werd immers geen bevel of voorwaarde gesteld aan een derde”, pleitte hij. Axelle V. wist naar eigen zeggen niet waarvoor ze B.T. naar Izegem moest brengen. Chaghady M. bekende de slagen in Brugge, maar ontkent dat hij meeging naar Izegem. Mark K. ontkende dat hij slagen uitdeelde, evenals Seppe D.

De verdediging van Nathan D. komt pas op 6 november aan het woord. Jason B. stuurde zijn kat naar het proces. (AFr)