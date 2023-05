Vijf boompjes vernielen in Knokke levert tiener tachtig dagen celstraf met uitstel op

In de nacht van 6 op 7 augustus vorig jaar wandelde I.E. samen met enkele vrienden door de Bronlaan in Knokke. Op camerabeelden was te zien hoe de jonge Antwerpenaar samen met een kompaan een boompje omver trok. In totaal werden vijf boompjes afgekraakt of volledig uit de grond getrokken.

Op zijn proces gaf E. de feiten slechts gedeeltelijk toe. Naar eigen zeggen had hij maar twee bomen kapotgemaakt. Het openbaar ministerie stelde een werkstraf voor maar de jongeman zag dat niet zitten en verklaarde dat hij liever een boete of een celstraf met uitstel kreeg.

Met opzet een boom vernielen, kan acht dagen tot drie maanden cel opleveren. Als dat ’s nachts gebeurt bedraagt de minimumstraf zelfs zestien dagen cel. De straf wordt opgelegd per vernielde boom, met een maximum van drie jaar cel.

De rechtbank veroordeelde I.E. woensdag tot tachtig dagen celstraf. “Zestien dagen cel per vernielde boom”, aldus de rechtbank. De straf werd evenwel met uitstel opgelegd. Daarnaast kreeg de tiener ook nog de minimumboete van 1.040 euro opgelegd, waarvan 728 euro met uitstel. (AFr)