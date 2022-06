Vijf Afghaanse jongeren terecht na steekpartij aan Roeselaarse station

Na een steekpartij aan het Roeselaarse station waarbij een 23-jarige Afghaan uit Gent zwaargewond raakte, moeten uiteindelijk vijf Afghaanse jongeren zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. Ook het slachtoffer stond mee terecht.

Op zaterdagmiddag 7 november 2020 ontaardde een discussie tussen twee bendes Afghaanse jongeren uit Roeselare en Gent in een steekpartij. Ze hadden aan het station afgesproken om iets uit te praten maar lieten hun vuisten spreken.

Takken van de bomen

Wali K. (22) uit Roeselare stak Naser A. (25) uit Gent zelfs met een mes in de hals, op zijn beurt deelde A. een vuistslag uit. Drie andere Afghanen uit Gent en Roeselare raakten ook bij de schermutseling betrokken. “Twee groepen van 6 personen trokken takken van de bomen en verzamelden stokken op een bouwwerf om mekaar te lijf te gaan”, vertelden ooggetuigen. Camerabeelden konden het incident mee reconstrueren.

Naser A. raakte zwaargewond aan de hals, vraagt een schadevergoeding van ruim 4.000 euro maar riskeert op zijn beurt zelf 6 maanden celstraf. “Hij was al maandenlang getreiterd, zowel fysiek als via sociale media”, klonk het bij zijn advocaat.

“Hij had de intentie om te verzoenen maar er kwam een verrassingsaanval. Hij heeft zich alleen maar verdedigd.” Op basis van wettige zelfverdediging vroeg hij dan ook de vrijspraak.

Drugsbende

Wali K. vroeg de rechter een voorwaardelijke celstraf. Na de steekpartij belandde hij in de cel door een veroordeling tot 50 maanden celstraf als lid van een Afghaanse drugsbende die in de Leuvense regio op grote schaal cocaïne, xtc en cannabis dealde. “Hij zal in de Leuvense regio blijven en door zijn broer opgevangen worden”, aldus advocaat Koen Bentein.

