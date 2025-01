Viertal veroordeeld voor diefstal fietsen en steps: “Was verslaafd aan flakka, weet het eerlijk gezegd niet meer”

Drie twintigers uit Roeselare gingen in hun stad met een tiental fietsen en steps aan de haal om hun verslaving aan de zombiedrugs flakka te kunnen betalen. Samen met een 37-jarige man stonden ze voor de rechter in Kortrijk terecht en werden veroordeeld. Twee van hen zitten momenteel in de cel.

Vooral Isaiah D. (26) was verantwoordelijk voor de reeks diefstallen in zijn thuisstad. Hij riskeerde met twee jaar cel dan ook de zwaarste straf. Vaak trok hij niet alleen op pad. Daarom zaten ook Kai C. (21), Jeroen V. (37) uit Roeselare en Glenn D. (29) uit Izegem op het beklaagdenbankje. “Hij pleegde de diefstallen om flakka te kunnen kopen”, aldus advocaat Jonas Van Oyen, die Isaiah D. verdedigde. “Hij was er aan verslaafd.” Sinds april verblijft hij in de gevangenis. “Hij is vragende partij om zich te laten behandelen en begeleiden. Daarom vroeg hij ook zelf naar de drugsvrije afdeling van de gevangenis in Brugge overgebracht te worden. Hij trof al met drie slachtoffers een regeling om een schadevergoeding te betalen.” Zijn eigen vader bracht ook enkele gestolen fietsen naar de politie terug.

Vonnis

Kai C. daagde niet voor de rechtbank op, Jeroen V. ontkende dat hij twee fietsen stal toen hij met Isaiah D. op pad was. “We openden inderdaad een garagebox, maar ik nam niets mee”, klonk het. Glenn D. bekende twee diefstallen. “Hij was een zware flakkagebruiker”, aldus advocate Larissa Windey. “Eerlijk gezegd weet hij het niet meer. Maar hij herkende zichzelf wel op camerabeelden. Het schudde hem wakker.” Ook hij verblijft in de cel, wellicht nog minstens tot eind 2027. Isaiah D. kreeg met vijftien maanden effectieve celstraf de zwaarste straf. Kai C. kreeg één maand voorwaardelijke celstraf, Glenn D. vier maanden effectief en een boete van 400 euro. Jeroen V. moet een werkstraf van 60 uren uitvoeren en een boete van 400 euro betalen. (LSi)