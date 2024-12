Viertal veroordeeld na diefstal van drie voertuigen vol ijzerafval bij bedrijf in Ieper

De rechter in Ieper veroordeelde vier Roemeense mannen tot een celstraf voor een diefstal in een bedrijf in Ieper. De daders gingen ervandoor met drie voertuigen vol ijzerafval.

Vier Roemenen verschenen op de rechtbank van Ieper, waar ze zich moesten verantwoorden voor een diefstal van drie voertuigen vol geladen met ijzerafval in een bedrijf langs de Paddevijverstraat in Ieper. De beklaagden konden via een stukgemaakte omheining de bedrijfssite betreden. De mannen werden opgespoord nadat een ANPR-camera een nummerplaat had herkend.

Spijt

A.D., een van de vier beklaagden, stuurde zijn kat naar de rechtbank, maar de andere drie kwamen zich wel verdedigen. F.A.L (28), die in La Louvière woont, stond ook terecht voor een winkeldiefstal in de Colruyt. “Mijn cliënt zit al 15 maanden in voorarrest, wat al heel lang is”, aldus meester Nadia Lorenzetti, de advocaat van de Roemeen. “Terwijl hij toch maximaal meewerkte met de politie. Hij gaf de speurders heel wat info. De Roemeen zei spijt te hebben van wat hij deed en ook de slachtoffers te willen vergoeden.

Kompaan A.D. (26), die in Roemenie woont, zei eveneens spijt te hebben van wat hij had uitgespookt. Volgens zijn raadsman speelde A.D. slechts een bijrol. “Hij was gevraagd om chauffeur te spelen en had te laat in de gaten wat er gaande was”, aldus de verdediging. Ook A.D. zit al maanden in voorarrest.

A.L. (31) is vader van twee en woont in Duitsland. Ook hij zegt niet onmiddellijk te hebben beseft dat hij verkeerd bezig was. “Maar nu kan ik de feiten niet terugdraaien”, aldus de beklaagde.

Cel en boete

De rechter veroordeelde de vier beklaagden elk tot 18 maanden cel en een geldboete van 800 euro. Voor de man die verstek pleegde is de straf voor de helft met uitstel. De andere drie is enkel het voorarrest effectief. De vier beklaagden moeten in totaal een schadevergoeding betalen van 50.185 euro.