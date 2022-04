Viertal krijgt tot 30 maanden cel voor resem fietsdiefstallen in Oostende

Vier mannen, die illegaal in ons land verblijven, hebben in de Brugse rechtbank tot 30 maanden cel gekregen voor een resem diefstallen in Oostende. Ze hadden het vooral gemunt op fietsen.

Op 10 augustus vorig jaar zagen securityagenten van de NMBS Marokkaan Mohamed M. (32) en Algerijn Ussama R. (19) op het perron van het Oostendse station met vier fietsen lopen. De politie hield de mannen staande en onderzoek wees uit dat de fietsen gestolen waren.

Nintendo-spelconsole

Ussama R. had bovendien een gsm op zak die in de nacht voordien met geweld was buitgemaakt op het Sint-Petrus-en-Paulusplein. Bij die feiten was ook Libiër Benadda H. (37) betrokken. Die werd op 31 augustus opgepakt toen hij met de Algerijn Younes Z. (31) twee gestolen plooifietsen en een elektrische fiets uit een garage ontvreemdde.

Op 27 augustus gingen Benadda H. en Younes Z. op de trein aan de haal met de Nintendo-spelconsole van de conducteur. Mohamed M. zou op 6 augustus ook binnen zijn gedrongen in een Oostends hotel om er aan de haal te gaan met de gsm van een slapende werkneemster. Maar dat achtte de rechtbank niet bewezen.

Geen bende

Dat de vier een bende vormden en een fiets heelden die in Brugge gestolen werd, is volgens de rechtbank evenmin bewezen.

Mohamed M. en Benadda H. kregen uiteindelijk elk twintig maanden cel. Younes Z. kreeg vijftien maanden cel terwijl Ussama R. er 30 kreeg. (AFr)