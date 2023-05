Vier verdachten blijven in de cel in terreuronderzoek

In het onderzoek naar een mogelijke terreuraanslag heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van vier verdachten van Tsjetsjeense origine met een maand verlengd. De verschijning van het viertal werd vorige week uitgesteld omdat de verdachten toen niet overgebracht werden uit de gevangenis.

Het onderzoek naar de mogelijke terreuraanslag wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie (FGP) van Oost-Vlaanderen. Onder leiding van een West-Vlaamse onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terreurzaken, werden op 4 mei in dat kader een reeks huiszoekingen uitgevoerd. Het ging volgens het federaal parket om drie huiszoekingen in Roeselare, drie in Menen en telkens eentje in Oostende, Wevelgem en Gent. Uiteindelijk werden zeven verdachten van Tsjetsjeense origine aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, poging tot een terroristische aanslag en voorbereidende handelingen voor een terroristische aanslag.

Een 25-jarige man uit Menen zou de spilfiguur zijn in de zaak. De verdachte was duidelijk geradicaliseerd en zou plannen gehad hebben om een aanslag te plegen in België. Het is niet duidelijk hoe concreet die plannen waren. De zes andere verdachten ontkennen elke betrokkenheid bij terrorisme.

Uitgesteld

In principe moesten de zes mannen en de vrouw op 9 mei voor de raadkamer in Brugge verschijnen. Vier verdachten bleken echter niet overgebracht te zijn vanuit de gevangenis. In die omstandigheden lieten hun advocaten de zaak uitstellen. De aanhouding van twee andere verdachten werd wel al met een maand verlengd. Anderzijds oordeelde de raadkamer toen dat een twintiger uit Wevelgem de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. Het federaal parket ging echter in beroep tegen die beslissing, waardoor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) de knoop zal moeten doorhakken.

De aanhouding van de vier andere verdachten werd dinsdagochtend met een maand verlengd. Enkel de verdediging van de spilfiguur drong niet aan op een vrijlating onder voorwaarden.