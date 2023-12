Vier maanden cel voor vrouw die bankkaart stal van zwaar beschonken feestvierder in Blankenbergse dancing

Een 36-jarige vrouw uit Blankenberge heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek vier maanden effectieve celstraf en 400 euro boete gekregen voor diefstal.

Op 15 oktober vorig jaar zette het slachtoffer de bloemetjes buiten in dancing Circosia in Blankenberge. Door overmatig drankgebruik raakte de vrouw evenwel bewusteloos en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Toen ze terug bij haar positieven kwam, merkte ze dat haar bankkaart verdwenen was. Intussen bleken met de kaart al twee contactloze betalingen te zijn uitgevoerd.

Onderzoek wees uit dat D.D. (36) de kaart stal en daarmee een pot tabak en kraslotjes aankocht in twee krantenwinkels in Blankenberge. Hoewel de vrouw zichzelf herkende op de camerabeelden ontkende ze de feiten tijdens haar verhoor met klem. Ze liep in het verleden al zes veroordelingen op, onder meer voor huisdiefstal. Ze kwam niet opdagen voor haar proces. (AFr)