Vier maanden cel voor 21-jarige Waregemnaar na klappen aan meisje als afsluiter van avondje uit

Na een avondje uit in dancing Diedjies in Kuurne gaf een 21-jarige jongeman uit Waregem een meisje enkele rake klappen. Hij daagde niet op voor zijn proces op de correctionele rechtbank in Kortrijk en kreeg bij verstek vier maanden effectieve celstraf en een boete van 400 euro.

Op 1 november 2021 was Thibo D. naar de dancing in Kuurne afgezakt om te feesten. Op het einde van de avond dacht hij nog mee te kunnen gaan naar het huis van een meisje. Toen dat plan in duigen viel, ontstak hij in woede. “Hij gaf haar een duw, een slag en greep haar bij de keel”, aldus de openbare aanklager. “Een overbuurvrouw, die gewekt werd door tumult op de straat, zag alles gebeuren.”

Het meisje slaagde er uiteindelijk in uit de klauwen van D. te geraken. “Ze houdt er wel een trauma en veel verdriet aan over”, aldus haar advocaat Dimitri Vantomme. “Walgelijk. Bovendien schoof de verdachte de schuld nog in haar schoenen.” Aan het meisje moet de jonge Waregemnaar een schadevergoeding van 500 euro betalen. (LSi)