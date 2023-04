Vier maanden cel voor 19-jarige die 1.115 euro stal in Plopsaland

Een 20-jarige jongeman heeft de kans die hij kreeg om bij Plopsaland te werken grondig verprutst. Hij was er amper drie maanden aan de slag toen ontdekt werd dat hij al 1.115 euro uit de kassa had gehaald. Hij bleek er zowat elke dag te hebben gestolen en kreeg vier maanden cel.

Toen hij 19 jaar oud was, werd de jongeman op 16 april vorig jaar aangenomen om in Plopsaland een eetstandje uit te baten. Al gauw rees bij de directie echter twijfel bij zijn betrouwbaarheid. Er werd onderzocht of dat klopte. “Het bleek dat de normale dagomzet van het standje zo’n 1.000 euro bedroeg”, sprak de procureur. “De keren dat de jongeman in de stand stond was dat minder, zelfs eens 600 euro. Dat komt omdat hij bestellingen van klanten in de kassa annuleerde en het geld in eigen zakken stopte. Hij wist immers niet dat de kassa’s daar een systeem bevatten zodat ook de geannuleerde bestellingen bij gehouden worden. Plopsaland heeft zo een mooi overzicht en berekende dat het totale verlies 1.115,70 euro bedroeg.”

Het bedrijf vraagt dat geld nu terug. Op 16 juli kreeg hij uiteindelijk zijn ontslag. De man gaf de diefstallen toe, maar beweert dat het bedrag volgens hem niet zo hoog lag. Het parket bood hem nog de kans om via bemiddeling de schuld te betalen aan het pretpark, maar hij stuurde telkens zijn kat. Bovendien bleek nadien ook dat hij zijn personeelskaart voor gratis parking telkens doorgaf aan vrienden. Hij liet ook verstek gaan op zijn proces. Hij kreeg nu vier maanden cel en 800 euro boete. Hij moet Plopsaland ook 1.115 euro terugbetalen. (JH)