Vier maanden cel met uitstel voor poetshulp die geslachtsdeel toonde aan patiënten

Een 61-jarige man uit Eernegem is door de Brugse correctionele rechtbank alsnog veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel voor openbare zedenschennis. Als poetshulp in AZ Delta in Roeselare toonde R.D. zijn geslachtsdeel aan twee patiënten. In eerste instantie kreeg de beklaagde opschorting van straf, maar hij lapte zijn voorwaarden aan zijn laars.

Op 22 december 2018 trok de poetshulp naar de kamer van een patiënt die door een beroerte halfzijdig verlamd was. D. toonde zijn geslachtsdeel en vroeg aan de man om het aan te raken. Toen de patiënt weigerde, verliet de beklaagde de kamer. In een andere kamer maakte een patiënt aanstalten om op de zetel in een bedpan te plassen. D. stelde dat hij het eens zou tonen, waarop hij opnieuw zijn geslachtsdeel ontblootte.

De correctionele rechtbank van Kortrijk besliste op 4 november 2020 om de beklaagde opschorting van straf te geven, weliswaar gekoppeld aan probatievoorwaarden. Voor aanranding van de eerbaarheid werd D. toen vrijgesproken.

Op de zitting van 21 juni 2022 vroeg het openbaar ministerie om de voorwaarden van de beklaagde in te trekken. Volgens het parket verliep de maatregel van in het begin moeizaam. Zo miste D. meerdere afspraken bij de justitieassistent. Bovendien stond hij in verband met zijn seksuele problematiek onvoldoende open voor de begeleiding. In juli 2021 zou hij zelfs een 21-jarige jongen benaderd en achtervolgd hebben.

De verdediging vroeg tevergeefs om de probatieopschorting niet te herroepen. D. zou bepaalde afspraken gemist hebben omdat hij zijn gsm was kwijtgeraakt. Een aangetekende brief had hij naar eigen zeggen nooit ontvangen. In het vonnis werd wel rekening gehouden met het blanco strafblad en het schuldbesef van de beklaagde. Op de zitting drukte hij ook zijn spijt uit. D. werd uiteindelijk veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel en een geldboete van 208 euro.