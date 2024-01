Vier maanden cel en geldboete voor professionele MMA-vechter wegens partnergeweld: “Ze was van de trap gevallen”

Een professionele MMA-vechter (29) uit Menen krijgt vier maanden cel en 400 euro boete, beiden met uitstel, wegens geweld aan zijn vriendin. Volgens hem viel ze gewoon van de trap en wil ze hem in een slecht daglicht plaatsen door de vechtscheiding waarin ze verwikkeld zijn.

“Mijn cliënt heeft zijn uiterlijk niet mee in deze zaak.” Dat moest ook de advocaat van Q.D. uit Menen toegeven. Op de beklaagdenbank zat een spierbundel van 1,90 meter, vol tatoeages en met een volle baard en een hanenkam. “In zijn beroepsleven doet mijn cliënt op vrij hoog niveau aan Mixed Martial Arts, kickboxen en bare knuckle fighting, boksen zonder handschoenen.”

Helaas blijkt dat Q.D. ook thuis wel eens een klap uitdeelt. Op 18 oktober moest de politie ter plaatse komen bij zijn gezinswoning in Menen. “Zijn vriendin zei dat ze van de trap gevallen was, maar toen de politie vroeg of er meer aan de hand was, keek ze angstig om zich heen en begon ze te huilen”, zei de procureur op het proces. “Ze is doodsbang van de beklaagde.”

Q.D. bleef echter bij het verhaal dat ze van de trap viel. “Ze heeft pas later haar verklaring gewijzigd dat ze zogezegd klappen kreeg, dat is niet geloofwaardig”, zei zijn advocaat op het proces. Die wees ook op de negatieve impact die een veroordeling zou hebben op de carrière van zijn cliënt.

De rechter achtte de feiten toch bewezen. De straf is volledig met uitstel, maar D. moet zijn ex wel 250 euro schadevergoeding betalen.