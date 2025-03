Vier jongeren veroordeeld na vechtpartij in ’t straatje in Kortrijk: “Slachtoffer niet zo onschuldig”

“Samen uit, samen thuis.” Drie jonge meisjes uit Kortrijk en Harelbeke en een ex-vriendje uit Kortrijk zijn veroordeeld na een vechtpartij in ’t Straatje, de bekende uitgaansstraat in Kortrijk. Een andere cafégangster waarmee ze in de clinch gingen, liep bij de vechtpartij een neus- en pinkbreuk op. “Niet alleen mijn neus, maar ook een stukje van mijn karakter is daar gebroken”, aldus het slachtoffer. Het relaas van een bewogen nacht.

Op 26 november 2022 ontstond er in Café 56 in de Burgemeester Reynaertstraat ruzie tussen Emily D. (24) uit Kortrijk en een andere cafégangster. Daarbij werd aan de haren getrokken. De cafégangster werd uit het café gezet, maar op straat kwam het tot een gevecht nadat E.D. (25) uit Harelbeke samen met een vriendin nog eens verhaal ging halen en een trapbeweging maakte. “Het slachtoffer werd door zeven personen omsingeld terwijl ze werd vastgehouden”, schetste de openbare aanklager, nadat ze zelf aandachtig de camerabeelden bekeken en herbekeken had. Ook Chloe V. (23) uit Kortrijk en het 23-jarige ex-vriendje van E.D. moesten het op de rechtbank komen uitleggen. Chloe V. en het ex-vriendje trokken aan het slachtoffer. De jongeman besloot na de schermutseling nog een beker bier over haar te gooien.

Monsterlijk

“Het was monsterlijk”, vond het slachtoffer, een alleenstaande moeder. “Ik had toen een kindje van 1,5 jaar oud. Er is toen een stukje moederschap van mij afgenomen. Het kon mijn laatste avond zijn geweest. Het heeft lang geduurd vooraleer ik weer open en gelukkig kon zijn. Er was ruzie, ja, maar moest ik daarvoor in elkaar geslagen worden?” Haar advocate vroeg een schadevergoeding van ruim 5.000 euro.

“Samen uit, samen thuis”, vond de openbare aanklager. Ze vorderde voor de vier twintigers op het beklaagdenbankje dezelfde straf, drie maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 800 euro. De beklaagden vroegen op hun beurt ofwel vrijgesproken te worden ofwel er zonder straf vanaf te kunnen komen. Ze zijn ofwel nog student, werken in de zorg of als cipier. “Waar is het meisje met de muts dat in de aanval ging?”, vroeg advocate Veronique Hooghe zich in naam van Emily D. af, daarin bijgetreden door andere advocaten van de verdediging. “Ik bleef eigenlijk in het café en kwam pas later buiten”, vertelde D. aan de rechter. “Pas toen de vechtpartij al voorbij was, gaf ik haar nog een duw.” Zij vroeg de vrijspraak.

“Het slachtoffer was verbaal erg agressief en schold me uit voor ‘kankerhoer’”, klonk het bij E.D. “Daarom ging ik nog verhaal halen. Die trappende beweging was niet correct, maar het slachtoffer is niet zo onschuldig als ze wil laten blijken. Ze gaf me ook twee slagen en deed mijn vriendin pijn door haar vinger over te kraken.” “Ze lokte de agressie dus uit. D. reageerde uit wettige zelfverdediging”, vond advocate Hade de Decker. Chloe V. vond dat ze maar een miniem aandeel in de vechtpartij had. “Ze trok langs achteren aan het slachtoffer in een poging om de gemoederen te bedaren”, aldus advocate Elisabeth Vanpeteghem. “Het slachtoffer was verbaal erg agressief.” “Ik had me er beter buiten gehouden”, vond V. zelf. “Pas toen ik zag dat mijn toenmalige vriendin betrokken raakte, kwam ik tussen door het slachtoffer naar achter te trekken”, aldus de jongeman. “Ik wou mijn vriendin beschermen. Dat ik ook nog bier gooide, was dom.” “Waar is het meisje met de muts?”, klonk het in koor.

Vonnis

De rechter veroordeelde Emily D. enkel tot een boete van 240 euro. De drie anderen kregen werkstraffen van 50 tot 60 uren en moeten voor de voorlopige schadevergoeding van ruim 2.000 euro opdraaien. (LSi)