Vier jonge twintigers veroordeeld voor verkeersongeval dat Aimé (19) uit Avelgem het leven kostte: “Ze weigerden de hulpdiensten te bellen”

Vier jonge twintigers zijn veroordeeld voor het verkeersongeval dat Aimé Verschuere (19) uit Avelgem het leven kostte. De chauffeur had te veel gedronken en na het ongeval weigerden hij en zijn vrienden de hulpdiensten te bellen. Het viertal is schuldig bevonden aan schuldig verzuim, de chauffeur ook aan onopzettelijke doding. Allen krijgen celstraffen met uitstel. “Beter dan werkstraffen, maar het had effectief mogen zijn, zeker voor wie reed”, reageert de vader van Aimé.

Aimé Verschuere was op 29 mei 2021 uitgeweest met vrienden en liet zich ’s nachts thuisbrengen door de 23-jarige I.W. Rond 2.30 uur knalde hij op een boom langs de Spichtestraat in Heestert. I.W. en de 23-jarige G.L., die ook mee was als passagier, bleven ongedeerd, maar Aimé was er erger aan toe. Hij bleef op de grond liggen, kreeg steeds meer pijn en vroeg zijn vrienden meermaals om een ambulance te bellen. Dat deden zijn vrienden echter niet.

“Ik begrijp dat ze even in paniek waren na zo’n ongeval, maar ze hebben daar 50 minuten staan discussiëren over hoe ze dit onder de mat konden vegen en de politie vermijden”, zei advocaat Bram Van den Bunder, die de familie van Aimé bijstaat. “I.W. belde naar allerlei vrienden en kennissen, zelfs een takelwagen, maar geen ambulance.”

Schuldig verzuim

Twee van die vrienden, J.M. (23) en A.S. (21), kwamen even later ter plaatse, maar belden ook geen ambulance. Ook zij zijn veroordeeld voor schuldig verzuim, respectievelijk tot vier maanden met uitstel en 800 euro boete en 3 maanden met uitstel en 400 euro boete. Passagier G.L. krijgt vijf maanden met uitstel en 1.000 euro boete.

Uiteindelijk kwam de broer van I.W. met zijn vriendin ter plaatse en zij brachten Aimé met hun wagen naar het ziekenhuis. Het gerecht had hen niet mee gedagvaard in de zaak, maar door een rechtstreekse dagvaarding van de familie van Aimé zaten ze toch mee in de beklaagdenbank. De rechter sprak hen allebei vrij.

“Beter dan werkstraffen, al mocht chauffeur wel een effectieve straf gekregen hebben” – Vader Johnny

Chauffeur I.W. stond naast het schuldig verzuim en zijn verkeersinbreuken van die avond ook terecht voor onopzettelijke doding. Aimé overleed echter pas op 21 juli 2011, bijna twee maanden na het ongeval. Voorafgaand aan het proces was heel wat discussie of de dood van Aimé wel in causaal verband stond met het ongeval dan wel of dit te wijten was aan medische fouten in het ziekenhuis. Aimé mocht op 12 juli namelijk het ziekenhuis verlaten en was twee dagen thuis voor hij met spoed opnieuw opgenomen moest worden met de darmperforatie waarvan de gevolgen hem uiteindelijk fataal werden.

Gemengde gevoelens

De rechter oordeelde dat dit verband wel degelijk bewezen is en verklaarde I.W. schuldig over de hele lijn, ook aan onopzettelijke doding. Hij krijgt een jaar cel met uitstel, negen maanden rijverbod en 4.800 euro boete, waarvan 3.200 effectief. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, moet hij ook opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen en voor medische en psychologische proeven. W. moet de nabestaanden van Aimé ruim 55.000 euro schadevergoeding betalen.

Vader Johnny reageert met gemengde gevoelens op het vonnis. “Onze advocaat zei dat we werkstraffen mochten verwachten, dus ik ben al blij dat ze toch een celstraf krijgen, zodat dit op het strafblad komt. Al mocht de chauffeur wel een effectieve straf gekregen hebben van mij. Al ben ik me ervan bewust dat het voor ons natuurlijk nooit genoeg zal zijn, al kregen ze tien jaar effectief. We blijven onze zoon kwijt en dat is nog steeds erg hard.”

“We wonen niet ver van elkaar en onze zoon Maurice komt hen geregeld tegen. Door de straffen met uitstel kunnen zij wel gewoon verder doen. Er komen nog moeilijke dagen met de feestdagen. 31 december is ook de verjaardag van Aimé. Ik hoop vooral dat niemand beroep aantekent tegen dit vonnis zodat we het kunnen afsluiten.” (JF)