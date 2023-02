Vier jaar voorwaardelijke celstraf voor stiefvader na misbruik stiefdochtertje

Amper vijf jaar was een meisje toen haar 28-jarige stiefvader uit Waregem haar seksueel misbruikte in de keuken of de badkamer. De Kortrijkse strafrechter veroordeelde de man daarom tot een celstraf van vier jaar. Die blijft voorwaardelijk als hij zich laat begeleiden voor zijn seksuele problemen e,n zich aan een contactverbod houdt.

Op 9 juni 2021 diende de moeder van het meisje klacht in tegen haar voormalige partner. Haar dochtertje had de week voordien verklaard dat ze met haar stiefvader seksuele handelingen moest doen als ze stout was. Aanvankelijk ontkende de ondertussen 33-jarige man, maar tijdens het onderzoek ging hij uiteindelijk door de knieën. Hij bekende dat hij één keer vroeg zijn penis vast te nemen en in de mond te stoppen. De rechter achtte het evenwel bewezen dat het meer dan één keer gebeurde, tussen 2017 en 2021. Aan het meisje moet de man een schadevergoeding van 5.000 euro betalen. Dat geld moet tot haar achttiende op een geblokkeerde rekening blijven staan. (LSi)