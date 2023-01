Vier jaar effectief voor extreem partnergeweld: “Feiten zo gruwelijk dat minder celstraf onmogelijk is”

Een 22-jarige man heeft 4 jaar effectieve celstraf gekregen wegens poging tot doodslag op zijn vriendin en extreem partnergeweld. Opgefokt door spierversterkende middelen gaf D.L. zijn vriendin een harde kniestoot en klappen in het gezicht. De zwaar bloedende vrouw kreeg nadien een hartstilstand en liep een hersenletsel op. Ze herstelt nog steeds zei haar mama tegen de rechter. “De feiten zijn zo gruwelijk en ernstig dat minder celstraf niet mogelijk is”, sprak de rechter.

De zware feiten gebeurden op 27 juni vorig jaar in Nieuwpoort. Ongerust omdat ze niet opdaagde op haar werk gingen de collega’s van de 26-jarige vrouw kijken waar de vrouw was. Wat ze aantroffen in de inkomhal van haar woning tartte alle verbeelding. J. lag volledig uitgeteld op de grond in een plas bloed, had zware verwondingen aan het hoofd en bleek bijna gestikt.

Hartstilstand

“Al snel was duidelijk dat haar vriend D.L. de dader was”, zegt advocaat Alain Coulier, die J. en haar mama bijstaat. “Met hem had ze een bijzonder toxische relatie. Ze kreeg meer slagen dan eten. Die man is een nietsnut die alleen van haar profiteerde en bovendien ziekelijk jaloers was.”

“Toen hij ontdekte dat ze de dag voordien afgesproken had met een jeugdvriend ging hij door het lint. Op nauwelijks 36 uren tijd stuurde hij haar 504 smsjes, dat is vier per minuut. Omdat ze niet reageerde zocht hij haar ’s ochtends op bij haar thuis.

Toen ze zei daar niks van te willen weten nam hij haar hoofd vast en gaf ze met volle kracht en kniestoot. Daarna kreeg ze nog enkele klappen. Hij sloeg om te doden, dat is duidelijk. Hij vluchtte weg maar nam ook nog eens haar GSM mee, zodat ze zeker geen hulp kon bellen.

De ambulanciers troffen een waar bloedbad aan. J. kreeg in de ziekenwagen een hartstilstand en moest gereanimeerd worden. Zo weinig scheelde het. Ze liep een hersenletsel op, lijdt aan vergeetachtigheid en haar persoonlijkheid is blijvend veranderd.” Dat beaamde ook haar mama bij de rechter.

Voedingssupplementen

De rechter gaf de man nu vier jaar cel wegens poging tot doodslag en hij moet de mama van zijn ex-vriendin een schadevergoeding betalen. “De feiten zijn zo gruwelijk en zo ernstig dat een mildere straf niet gepast is. Dit is het absolute minimum voor deze feiten.”

De advocaat van de man had een celstraf met uitstel gevraagd. “Hij heeft zijn eigen kracht onderschat omdat hij spierversterkende middelen had gebruikt, bepaalde voedingssupplementen. Zijn stoppen sloegen door omdat hij zijn vriendin verdacht van overspel. Hij heeft veel spijt van zijn daden.” De rechter ging niet in op die vraag. Een tweede slachtoffer, die D.L. zonder reden had aangevallen, krijgt een schadevergoeding van 850 euro. (JH)