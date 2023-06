Vier jaar cel voor zestiger die naaktfoto’s maakte van zesjarig petekind in provinciedomein Bulskampveld in Beernem

Een 68-jarige man uit Deinze heeft voor de Brugse strafrechtbank vier jaar cel gekregen, de helft voorwaardelijk, voor aanranding van zijn zesjarig petekind en bezit van kinderporno. M.V. maakte meermaals naaktbeelden van het meisje, dat hij ook betastte. De man werd opgepakt na feiten in het provinciedomein Bulskampveld in Beernem.

Op 5 oktober sloeg het personeel van horecazaak Urbancafé Lippensgoed in het provinciedomein Bulskampveld in Beernem alarm. Een oudere man gedroeg zich namelijk vreemd tegenover het jonge meisje dat met hem mee was. Tijdens het opdienen had één van de obers bovendien gezien dat de man op zijn smartphone een foto had van het blote achterwerk van een kind.

De politie kwam ter plaatse en vond op de telefoon van de man, M.V. (68), inderdaad naaktfoto’s van het meisje. Het bleek te gaan om zijn petekind. Het jonge slachtoffer werd door de zestiger gefotografeerd in pornografische posities waarbij haar geslachtsdeel en poep duidelijk in beeld werden gebracht. Het meisje verklaarde dat ze wel vaker met haar peter naar het bos ging als haar ouders moesten werken en dat hij dan foto’s maakte van haar maakte in haar blootje.

Kinderporno

M.V. werd in de boeien geslagen en zit nog steeds in de cel. De man biechtte op dat hij al een drietal maanden naaktbeelden maakte van het meisje, op momenten dat hij op haar thuiswachtte. Hij gaf ook spontaan toe dat er kinderporno stond op de USB-sticks die door de speurders in zijn woning waren aangetroffen. Naar eigen zeggen verzamelde hij al sinds 2010 kinderporno. Op zijn laptops, USB-sticks en externe harde schijven werden duizenden foto’s en honderden video’s van kinderpornografische aard aangetroffen.

Onderzoek van zijn computer wees uit dat M.V. ook interesse had in naakte sekspoppen met het lichaam van een kind. Uit zijn zoekgeschiedenis bleek dat hij opzoekingen deed naar een webshop met dergelijke ‘miniseksdolls’. Zijn petekind filmde hij terwijl zij naakt verkleedkledij moest opruimen.

Begeleiding nodig

De Deinzenaar had nog een blanco strafblad en volgens de gerechtspsychiater is er een beperkt risico op nieuwe feiten. Wanneer hij voorwaardelijk vrijkomt zal hij zich moeten laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. Hij mag ook vijf jaar lang geen contact meer hebben met zijn petekind en haar ouders. Hij is vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag tien jaar lang geen functies meer uitoefenen waarbij hij met minderjarigen in contact kan komen. Aan de slachtoffers moet hij in totaal bijna 9.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)