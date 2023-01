Vier jaar cel voor pedofiel na misbruik van twee meisjes

Een 49-jarige man uit Moeskroen, die vaak in De Panne woont, heeft vier jaar effectieve celstraf gekregen voor de verkrachting en aanranding van een meisje, en de aanranding van een tweede. Voor de verkrachting en aanranding van twee andere meisjes en ontucht op zijn eigen zonen werd hij vrijgesproken. De man ontkende alles, maar werd eerder al veroordeeld voor zedenfeiten.

Het was de 19-jarige zoon van de man die zijn vader aan de galg praatte nadat die opgepakt werd voor verkeersagressie waar de zoon bij was. De zoon diste plots een heel verhaal op bij de politie. Hij vertelde dat zijn vader een seksuele relatie onderhield met zijn 13-jarig vriendinnetje. Bovendien zou de man nog twee zusjes tussen de 10 en 14 jaar hebben misbruikt. Een van hen vertelde hoe ze samen met hem naar pornofilms keek en vervolgens seksuele handelingen op hem moest stellen. Een deskundige oordeelde dat ze consequente verklaringen aflegde.

Zedenfeiten

Het andere zusje herinnerde zich hoe ze in 2016 tijdens een overnachting bij hem in De Panne in haar slaap betast werden. De zonen vertelden ook dat hun vader hen aanzette tot ontucht. De man van zijn kant ontkende alles. “Dit is allemaal opgezet spel door mijn ex en mijn twee zonen om mij in de gevangenis te krijgen”, foeterde hij. De rechter oordeelde uiteindelijk dat B. zich wel degelijk schuldig maakte aan de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje, en de aanranding van een tweede. Voor alle andere slachtoffers werd hij vrijgesproken. Hij werd eerder al tweemaal veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen en kreeg vier jaar cel. Hij werd voor 5 jaar ontzet uit zijn burgerrechten en mag 20 jaar geen gezagfunctie meer uitoefenen over minderjarigen. (JH)