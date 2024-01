Vier jaar cel voor Middelkerkenaar (40) die zijn minderjarige neefje twee jaar lang misbruikte

Een 40-jarige Brit uit Middelkerke heeft voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor de herhaaldelijke verkrachting van zijn neefje. M.A. misbruikte het jongetje twee jaar lang, maar ontkende dit zelf met klem. De feiten kwamen op intrieste wijze aan het licht.

In het voorjaar van 2018 vergezelde de toen dertienjarige jongen zijn oom M.A. naar een carwash in Middelkerke. De man plaatste zijn wagen aan de kant en kuste de jongen terwijl die zijn geslachtsdeel moest aanraken. Later werd de jongen ook nog verkracht.

Volgens het openbaar ministerie heeft M.A. zijn neefje uiteindelijk twee jaar lang misbruikt. Daarbij zou hij de jongen ook alcohol en drugs hebben aangeboden. Maar daar ging het slachtoffer naar eigen zeggen niet op in.

Dreigementen

De feiten kwamen aan het licht toen de jongen in 2020 uit het leven probeerde te stappen. Hierna begon hij zijn moeder mondjesmaat te vertellen wat er gebeurd was. Zo moest de tiener aan de beklaagde een seintje geven wanneer hij bij zijn grootmoeder in Oostende logeerde. Daar kon A. dan zijn gangetje gaan. Naar eigen zeggen durfde het slachtoffer lange tijd de waarheid niet te vertellen, omdat M.A. ermee dreigde hem en zijn familie te doden.

Tijdens zijn verhoor ontkende M.A. de feiten met klem. Voor zijn proces kwam hij evenwel niet opdagen.

De procureur vroeg eind november 37 maanden effectieve celstraf, maar de rechter maakte daar maandag vier jaar effectief van. De rechtbank nam ook voor tien jaar zijn burgerrechten af en beval zijn onmiddellijke aanhouding. (AFr)