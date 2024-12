Vier jaar cel voor man (58) uit Middelkerke die vrouw met laag IQ brutaal verkracht in badkamer

Een 58-jarige man uit Middelkerke heeft voor de Brugse rechtbank vier jaar cel gekregen, de helft met uitstel, voor verkrachting van de 30-jarige nicht van zijn stiefkleindochter. Naar eigen zeggen was R.V. daar fysiek niet toe in staat, maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan.

Op 8 juli 2022 zette het slachtoffer rond 13 uur haar nichtje af bij diens oma in Middelkerke. Niet de oma maar haar echtgenoot, R.V. (58), deed open. De man was alleen thuis en vroeg het slachtoffer om binnen te komen. Hij bood haar iets te drinken aan en zou haar vervolgens in de keuken betast en gekust hebben. Daar bleef het evenwel niet bij.

R.V. trok het slachtoffer mee naar de badkamer waar hij haar een eerste maal probeerde te verkrachten. Toen haar nichtje begon te huilen, probeerde het slachtoffer te vluchten maar de beklaagde nam haar opnieuw mee naar de badkamer, waar hij uiteindelijk slaagde in zijn opzet. “DNA op de kledij van het slachtoffer toont dit aan”, aldus procureur Fien Maddens.

Laag IQ

Op aanraden van vriendinnen stapte het slachtoffer meteen na de feiten naar een Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Pas in oktober 2022 deed ze aangifte bij de politie. “Ze heeft een laag IQ en is daardoor heel kwetsbaar”, pleitte advocate Els Leenknecht. “Ze is zeker niet uit op geld, zoals de beklaagde beweert.”

De verdediging ging voluit voor de vrijspraak. “Mijn cliënt zou toch nooit zoiets doen met zijn stiefkleindochter in de buurt”, stelde meester Alain Coulier. “ Bovendien is hij fysiek niet in staat om zo’n feiten te plegen. Zijn rug is kapot en hij kan amper stappen.” Ook de man zelf deed het verhaal af als onzin. “Ik heb er totaal geen verklaring voor hoe mijn DNA op haar kledij terechtkwam”, stelde hij.

Maar de rechtbank achtte de feiten wel degelijk bewezen. Dat stelling dat R.V. fysiek niet in staat was om de vrouw te verkrachten, werd van tafel geveegd. De rechtbank verwees ook naar de tegenstrijdige verklaringen van de beklaagde. Naast vier jaar cel, de helft met uitstel, kreeg R.V. ook zes jaar contactverbod met het slachtoffer. Hij moet aan de vrouw ook ruim 5.000 euro schadevergoeding betalen.

