Vier jaar cel voor kopstukken die Nederlandse dealer twee dagen lang gijzelden in Roeselare

Als wraakactie voor een mislukte drugsdeal werd een Nederlandse dealer twee dagen gegijzeld op een appartement in Roeselare. Hij werd er geslagen met een boksbeugel en bedreigd met een strijkijzer en een boormachine. Er stonden elf betrokkenen terecht. Twee werden vrijgesproken, de kopstukken krijgen tot vier jaar cel.

De 23-jarige M.H. uit Kortrijk kreeg als kind botkanker en begon cannabis te gebruiken om de pijn die daarmee gepaard ging te doorstaan. Hij werd verslaafd en belandde zo in het drugsmilieu. Een dealer, wiens naam hij tot op zijn proces niet wou noemen, schakelde M.H. in om voor 10.000 euro cannabisolie te kopen van een Nederlandse dealer.

Door toedoen van de Nederlander ging die deal echter niet door. “Onder druk van zijn opdrachtgever wilde mijn cliënt die dealer daarom ter orde roepen”, zei de advocaat van H. op het proces.

In de val gelokt

Op 24 januari werd de Nederlander naar het appartement van ene S.A. (23) in Roeselare gelokt. Voor zijn aandeel in de feiten kreeg hij 40 maanden cel, waarvan 24 effectief. Op het appartement werd de dealer overmeesterd door een vijftal mannen. Die bonden hem vast en zouden hem uiteindelijk vasthouden tot 26 januari. Intussen werd hij geslagen en bedreigd al minimaliseerden de meeste beklaagden dat. “Dat strijkijzer zat niet eens in de stekker”, klonk het bij meerdere advocaten.

Halverwege de gijzeling werd het slachtoffer overgebracht naar een parkeertoren in Oostende en daar vastgebonden aan een reling tot de politie hen uiteindelijk betrapte. Op het proces gaven enkel de twee hoofdverdachten hun schuld volledig toe, de rest minimaliseerde zijn aandeel of vroeg de vrijspraak. Twee beklaagden werden over heel de lijn vrijgesproken. Een bracht de gegijzelde dealer eens eten, de andere was wel aanwezig in het appartement maar nam verder niet deel aan de feiten.

De overige beklaagden krijgen straffen tussen drie en vier jaar cel, telkens deels met uitstel.