Vier jaar cel voor brandstichting in café in Oostende

Een 40-jarige Irakees uit Vorst is door de Brugse strafrechter voor opzettelijke brandstichting van een café in Oostende veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar met uitstel. Ali A. hield tevergeefs vol dat het vuur per ongeluk ontstaan zou zijn. Het openbaar ministerie had vier jaar effectief geëist.

De feiten speelden zich op zondag 24 september 2023 rond 12.40 uur af in de Oostendse uitgaansbuurt. Een man met een mondmasker en een kap gooide iets in de richting van café The Truth in de Langestraat. Enkele seconden later stonden het pand en het terras in lichterlaaie. Op basis van camerabeelden kwam de beklaagde in het vizier van de speurders. Het onderzoek wees uit dat hij op 8 juli al de ramen van de toegangsdeur van het café zou vernield hebben met een baksteen.

Opsporingsbericht

Dankzij een opsporingsbericht in het programma ‘Faroek’ kon de verdachte in de zomer van 2024 geïdentificeerd worden. Een getuige had hem gespot op de foto’s van een jobbeurs in Luik. Ali A. ontkende eerst elke betrokkenheid, maar moest uiteindelijk toch toegeven dat hij in Oostende was. De Irakees beweerde dat hij gewoon wat whisky had gemorst tijdens het roken van een sigaretje. Het onderzoek wees echter uit dat hij een dag eerder anderhalve liter benzine had gekocht, terwijl hij helemaal geen voertuig heeft.

Het openbaar ministerie legde uit dat het motief onduidelijk blijft. Ook de verdediging had geen antwoord op die vraag. Volgens meester Kris Vincke zou een incident met een buitenwipper wel aan de basis gelegen hebben van de feiten in juli. De verdediging drong vooral aan op een straf met uitstel, met uitzondering van de ondertussen bijna zes maanden voorhechtenis. “Ik denk dat ontkennen totaal geen zin heeft”, aldus meester Vincke. Ali A. bleef er zelf wel bij dat het vuur per ongeluk moet zijn ontstaan.

Vonnis

De rechter veroordeelde de beklaagde dinsdagochtend tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar met uitstel. Aan de verzekeraar van het getroffen café moet hij een voorlopige schadevergoeding van 119.000 euro betalen.