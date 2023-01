Vier jaar cel gevorderd voor poging doodslag in Nieuwpoort

Een 22-jarige man uit Nieuwpoort heeft zich voor de Veurnse strafrechter moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en belaging. D.L. takelde zijn toenmalige vriendin zo erg toe dat de 26-jarige op weg naar het ziekenhuis een hartstilstand kreeg. Het openbaar ministerie eiste vier jaar effectieve gevangenisstraf.

D.L. ging door het lint omdat zijn vriendin zou afgesproken hebben met een jeugdvriend. De beklaagde bestookte het slachtoffer met berichten, maar die reageerde daar niet op. Vervolgens trok hij op 27 juni 2022 naar de woning van zijn partner in Nieuwpoort. Het slachtoffer kreeg meerdere rake klappen, maar vooral een kniestoot in het gezicht. Toen ze die ochtend niet kwam opdagen op het werk, vonden haar collega’s haar zieltogend in de inkomhal van haar woning. In de ziekenwagen kreeg het slachtoffer door de zware verwondingen zelfs een hartstilstand, waarna ze gereanimeerd moest worden.

Volgens de verdediging speelden de feiten zich af binnen een toxische relatie. De beklaagde erkende dat hij die bewuste ochtend zwaar over de schreef ging. L. zou spierversterkende voedingssupplementen genomen hebben vooraleer hij naar de woning van het slachtoffer trok. Toen zijn stoppen doorsloegen, kende hij naar eigen zeggen zijn eigen kracht niet. De verdediging stelde voor om hem te veroordelen tot een gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechter doet uitspraak op 31 januari.