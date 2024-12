Vier jaar cel dreigt voor agressieve Pool na bedreigingen en gijzeling dochtertje (5): “Wou gewoon praten maar volledige zenuwinzinking gehad”

“Ik wou gewoon praten en mis de kinderen heel hard.” Een 32-jarige Pool uit Ingooigem zit al vijf maanden in de cel op verdenking van bedreiging van zijn ex en gijzeling van hun 5-jarig dochtertje. Zijn ex-partner sloeg op de vlucht en verschool zich in de struiken om uit zijn greep te blijven. “Haar jeugdtrauma’s zijn de oorzaak van haar psychische problemen”, counterde advocaat Olivier Mostrey haar torenhoge eis tot schadevergoeding…

Na een relatie van zes jaar kwam het halfweg 2024 tot een breuk tussen Michael C. (32) en zijn vriendin. “Een relatie gekenmerkt door agressief en obsessief gedrag, maar ze durfde nooit klacht neerleggen”, aldus de advocate van de ex-vriendin. “Tot vier keer toe probeerde hij haar te vermoorden. Zo reed hij eens aan 220 kilometer per uur op de autosnelweg en gaf haar de keuze op welke auto hij zou inrijden.”

Ook op 17 juli 2024 voelde ze een agressieve bui van C. al hangen en vluchtte ze samen met haar kinderen naar de woning van de moeder van C. Daar verschuilde ze zich in de struiken. C. reed haar met de fiets achterna, sloeg het ruitje van een deur in en zwaaide met een riek en een vleesmes. “Daarbij dreigde hij haar, zichzelf en het dochtertje iets aan te doen als ze niet tevoorschijn kwam”, aldus de openbare aanklager. “Hij nam het 5-jarige huilende dochtertje mee in de auto. Bovendien was hij niet aan zijn proefstuk toe, want ook in Polen liep hij al een veroordeling op voor zwaar partnergeweld.”

Angststoornissen

Advocaat Olivier Mostrey betwistte enkel de gijzeling van het dochtertje. Voor fysiek partnergeweld moest hij zich niet verantwoorden, wel voor verboden wapendracht en bedreigingen. “Hij nam haar gewoon mee, als vader, omdat ze anders alleen was”, verdedigde hij C. “Hij verloor die dag volledig de pedalen, had een zenuwinzinking. Zijn vriendin had het al jaren moeilijk, had last van angststoornissen na de moord op haar vader en de vergiftiging van haar broer. De psychiatrische problemen waar ze nu een schadevergoeding van 15.000 euro voor vraagt, zijn helemaal niet aan het voorval van die dag te wijten, maar aan haar jeugdtrauma’s. Ondertussen heeft hij ingezien dat het een toxische relatie zonder toekomst was. Hij is akkoord met een contactverbod.”

De openbare aanklager drong aan op een effectieve celstraf van vier jaar, maar advocaat Mostrey ziet meer heil in therapie en begeleiding als begeleidende maatregelen bij een voorwaardelijke straf. “Ik wou gewoon praten”, sloot C. zelf af. Vonnis op 14 januari. (LSi)