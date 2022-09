Vier beklaagden terecht voor cannabisplantages in Lichtervelde en Beveren-Leie

Twee cannabisplantages in Lichtervelde en Beveren-Leie (Waregem) brachten vier verdachten voor de rechtbank. Ze riskeren 7 maanden tot 3 jaar celstraf.

Eind 2017 al liep bij de politie informatie binnen dat Peter V. (53) uit Ruiselede en Sebastiaan V. (43) uit Beveren-Leie (Waregem) zich bezig hielden met een cannabisplantage. Bij een huiszoeking in een loods in Lichtervelde konden vijf- tot zevenhonderd plantjes gevonden worden.

Verhuisd

In de huurwoning van Sebastiaan V. en zijn vriendin in Beveren-Leie nog een kleinere plantage en 8 kilo geoogste cannabis. “Toen het hen te warm onder de voeten werd, verhuisden ze alles naar een oude vismijn in Nederland”, aldus de openbare aanklager. Peter V. liep vroeger al eens een veroordeling op voor een plantage maar ontkende er dit keer ook maar iets mee te maken te hebben.

“Bij 2 huiszoekingen is bij mij niets gevonden”, aldus de man. Sebastiaan V. en zijn vriendin bekenden, haar stiefvader stond ook terecht en ontkende betrokken te zijn. Vonnis op 18 oktober.

(LSi)