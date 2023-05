Veurns koppel gestraft voor dealen van drugs: enkel vrouw krijgt nieuwe kans

Een koppel uit Veurne is door de rechter gestraft voor het dealen van drugs in hun eigen stad. De 23-jarige vrouw werd voor de tweede keer veroordeeld voor drugsfeiten maar kreeg met 18 maanden cel met uitstel opnieuw een kans. Haar vriend kreeg een effectieve celstraf.

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat de 23-jarige J. zich voor de verkoop van drugs moet verantwoorden. Het ging toen om ketamine. En net als in september vorig jaar kwam haar familie haar steunen in de rechtbank. Zij hopen dat J. opnieuw op het juiste pad raakte en daarvoor kreeg ze ook een nieuwe kans van de rechter. Ze greep die echter niet.

Op 16 januari werden zij en haar 34-jarige vriend B. in een woning in Veurne betrapt op het dealen van drugs. “De politie hield er een controle op dat adres en werd een cannabisgeur gewaar”, sprak de procureur. “Bij J. werden drugs gevonden in haar kledij en bij B. bij hem thuis. Beiden zijn bekend voor drugs, maar helaas leren ze niet.”

Er werd 18 maanden effectieve celstraf gevraagd en daar schrok het koppel van. Zeker voor de jonge J., die de eerste maal in de gevangenis zit. “Haar ogen zijn er open gegaan”, sprak haar advocaat. “Ze wil haar problemen aanpakken en zich meteen residentieel laten begeleiden. Haar zorgverleners en familie zijn hier massaal aanwezig om blijk te geven dat ze de vrouw niet laten vallen.”

De rechter gaf J. uiteindelijk 18 maanden cel met uitstel. Ze zal zich onmiddellijk na haar vrijlating residentieel moeten laten opnemen om van haar verslaving af te raken. Haar vriend B., die een meer gevuld strafblad heeft, kreeg een effectieve celstraf. (JH)