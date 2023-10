Veurns chocoladebedrijf erkent schuld dodelijk arbeidsongeval Robbe Vandecasteele uit Oostduinkerke

Bijna 2,5 jaar nadat de 18-jarige Robbe Vandecasteele er door elektrocutie om het leven kwam bekent het chocoladebedrijf Baronie uit Veurne dat het schuld treft aan zijn dood. “Het onderzoek heeft inderdaad pijnpunten blootgelegd”, klonk het ootmoedig op het proces. Maar dat de piepjonge stagiair op eigen houtje draden verwijderde in een elektriciteitskast – zoals Baronie beweert – geloven de ouders niet. “Robbe deed enkel wat hem gevraagd werd.”

Het einde van zijn drieweekse stage in het chocoladebedrijf Baronie in Veurne was in zicht toen het noodlot op 10 mei 2021 genadeloos toesloeg voor Robbe Vandecasteele.

Elektriciteitskast

De 18-jarige Oostduinkerkenaar moest in een apart gebouw een compressor ontmantelen. Tijdens de werken verwijderde de jongen ook draden in een elektriciteitskast, waarbij hij geëlektrocuteerd werd.

Toen zijn moeder hem rond 16 uur kwam ophalen en Robbe niet kwam opdagen, werd zijn lichaam na een zoekactie aangetroffen door twee collega’s.

Ernstige tekortkomingen

Het onderzoek legde enkele ernstige tekortkomingen bij het chocoladebedrijf bloot, zoals het ontbreken van een risicoanalyse voor werken met jongeren of stagiairs. “Het bedrijf mocht die jongen ook nooit die werken alleen laten uitvoeren”, stelde arbeidsauditeur Jeroen Lorré vrijdag voor de Brugse strafrechtbank.

Hoewel het bedrijf ontkent dat Robbe opdracht kreeg om in de elektriciteitskast te werken, is het volgens Lorré onwaarschijnlijk dat de jongen dat op eigen houtje zou hebben gedaan. “Dat strookt totaal niet met zijn karakter. Het is aannemelijker dat hij opdracht kreeg om die draden te verwijderen. Maar daarvoor hebben we – helaas – geen hard bewijs.”

Onopzettelijke doding

Lorré vroeg voor Baronie een geldboete van 48.000 euro wegens onopzettelijke doding. De verdediging betwistte niet dat het bedrijf fouten maakte die tot het drama hebben geleid. “Het onderzoek heeft inderdaad pijnpunten blootgelegd”, pleitte meester Sara Torrekens.

“Bepaalde verplichtingen werden niet nagekomen. Maar de stagementor ontkent met klem dat Robbe opdracht kreeg om aan de elektriciteitskast te werken. Wellicht had het slachtoffer de opdracht verkeerd begrepen. Het klopt dat hij alleen was op het moment van de feiten, maar de stagementor was wel regelmatig komen kijken naar zijn vorderingen.”

Om 15.15 uur ging de stagementor een laatste keer langs bij Robbe. “Hij zei toen dat de jongen stilaan mocht afronden”, ging de arbeidsauditeur verder. “Het lijkt mij sterk dat Robbe op dat moment nog zou beslist hebben om in de elektriciteitskast te werken.”

(lees verder onder de foto)

Omdat het bedrijf al een schadevergoeding uitbetaalde, stelden de ouders van Robbe zich geen burgerlijke partij meer. © AFr

Omdat het bedrijf al een schadevergoeding uitbetaalde, stelden de ouders van Robbe zich geen burgerlijke partij meer. Maar ze kwamen het proces wel volgen. “De waarheid zullen we helaas nooit kennen”, zuchten Bart Vandecasteele en Anja Traversier.

“Maar voor ons was het wel belangrijk om hier vandaag aanwezig te zijn en te horen dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt voor de dood van Robbe en toegeeft dat het fouten maakte.”

Psycholoog

Dat Robbe op eigen houtje zou gehandeld hebben, gelooft Bart niet. “Zo was hij totaal niet. Hij deed enkel wat hem opgedragen werd. Maar goed, geen enkele straf of boete brengt Robbe terug. Intussen leven we verder met ons verdriet en op feest- of verjaardagen wordt de leegte nog groter.”

“Tibo, de jongere broer van Robbe, ziet er nog het meest van af. Hij keek enorm op naar zijn oudere broer met wie hij aan karate deed. Hij is net als mijn vrouw in behandeling bij een psycholoog.”

Naar eigen zeggen trok het chocoladebedrijf wel lessen uit het drama. “Er werd een actieplan uit de grond stampte om nog meer in te zetten op veiligheid. De pijnpunten werden weggewerkt. Bovendien worden ook geen stagiairs uit de beroepsopleidingen meer toegelaten”, aldus meester Torrekens, die vroeg om de straf op te schorten.

De uitspraak volgt op 24 november. (AFr)