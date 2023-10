Veurnenaar laat broek zakken bij politiecontrole: celstraf met uitstel

Een 23-jarige man uit Veurne heeft drie maanden cel met uitstel gekregen voor zijn wangedrag tegenover de politie. B.P. ging plots over de rooie na een alcoholcontrole en liet daarbij zijn broek zakken. Daarna daagde hij de politie uit: “Wil je in mijn achterste zitten misschien?”

Op 23 januari vorig jaar was er het weekend tegen alcohol en daar nam ook politiezone Spoorkin aan deel. Er werden controles uitgevoerd in Veurne en de wagen waarin de 23-jarige B.P. als passagier zat, trok de aandacht.

Veiligheidsfouille

Ze zaten met vier in de auto en allen bleken onder invloed te zijn. De bestuurder wilde zelf nog snel ruilen van plaats met een andere inzittende.

“Ze werden uit de wagen gehaald voor een veiligheidsfouille en daarbij gedroeg B.P. zich meteen erg arrogant”, sprak de procureur.

Obsceen gedrag

“Hij was zelfs obsceen en vroeg of de politieman zijn geslachtsdelen wou zien en in zijn achterste wou zitten. Daarop liet hij zelfs zijn broek zakken. Hij moest tegen de combi gedwongen worden maar wilde uithalen en werd geboeid. Twee politiemensen raakten lichtgewond.”

Volgens zijn advocaat reageerden ook de politiemensen opgefokt en ging het om actie en reactie. Daar ging de rechter niet in mee. Ze gaf B.P. drie maanden cel met uitstel. (JH)