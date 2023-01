Vete omwille van website tweedehandsauto’s eindigt in rechtbank: “Pesterijen door een medewerker”

Een vete tussen twee handelaars in tweedehandsauto’s eindigde in de rechtbank van Veurne. De 39-jarige uit Jabbeke wordt ervan beschuldigd de website waar de auto’s in een databank worden gestopt te hebben gehackt. Die ontkent dat.

De zaak gaat enkele jaren terug toen er onenigheid ontstond tussen twee vennoten die handelen in de aan- en verkoop van tweedehandsauto’s en daarvoor een platform hadden opgericht. Daar konden mensen hun auto’s zelf ingeven waarna de handelaren die auto’s konden opkopen en verkopen. Na een discussie werd de man ontslagen. “Nadien bleek dat hij nog inlogde op dat platform en mensen die hun auto’s daar ingaven zelf contacteerde buiten de firma van mijn cliënt om. Mijn cliënt betaalde veel geld om dat platform en databank op te richten en betaalt Google om de zoekresultaten te vergemakkelijken. Door de hacking van de man is hij inkomsten misgelopen.”

schadevergoeding

Het bedrijf vraagt liefst 50.000 euro schadevergoeding. De procureur eiste 10 maanden cel met uitstel en 1.000 euro boete. De advocaat van de 39-jarige uit Jabbeke gaat vol voor de vrijspraak. “Er is helemaal geen sprake van hacking. Hij was na zijn ontslag nog steeds ingelogd op de site, maar dat enkel omdat zijn inloggegevens automatisch ingevuld waren.”

auto van 3.950 euro

“In die tien maanden na zijn ontslag is er sprake van slechts één auto die door een medewerker van hem verkocht werd nadat mensen hun gegevens op die site nalieten. En dat voor een auto van 3.950 euro. Dit zijn gewoon pesterijen door een medewerker van hem die een ganse resem procedures tegen hem aanspant.” Vonnis op 14 februari. (JH)