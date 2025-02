Verwarde dertiger pleegt zelfs diefstallen tijdens penitentiair verlof: “Heel hardleers”

Hardleers. Dat is het minste wat je kan zeggen van een 37-jarige man uit Kortrijk. Ondanks negen eerdere veroordelingen pleegde hij in Kortrijk tijdens zijn penitentiair verlof uit de gevangenis opnieuw diefstallen. “Hij moet geholpen worden”, vindt zijn advocaat Matthias Devriendt.

Op 11 maart 2024 schrok Ibrahim J. zich nog een hoedje toen hij veroordeeld werd tot vijftien maanden effectieve celstraf voor de diefstal van een twintigtal fietsen en steps in Kortrijk. Toch pleegde hij vijf dagen later opnieuw een fietsdiefstal. Begin april vloog J. dus al opnieuw in de cel, zo’n drie weken nadat hij was vrijgelaten. Prompt na zijn vrijlating begon hij opnieuw fietsen te stelen in de Kortrijkse stationsomgeving. Op 3 april waarschuwde de politie hem nog nadat hij zich verdacht gedroeg. Hij ontkende opnieuw op dievenpad te zijn, maar stal enkele minuten later toch opnieuw een fiets. Het leverde hem halfweg september uiteindelijk tien maanden effectieve celstraf op.

Nieuwe diefstal

Maar van zodra hij de gevangenis eventjes met penitentiair verlof mocht verlaten, sloeg hij op 8 en 12 november 2023 opnieuw toe in Kortrijk. Aan de bibliotheek ging hij met een elektrische fiets aan de haal, in het infopunt van de stad Kortrijk verdween een BOSE-muziekbox en een tablet. Bij een fouille na een arrestatie in de Zwevegemsestraat konden de gestolen spullen gevonden worden. J. bleek onder invloed van alcohol en drugs. De nieuwe diefstallen dreigen hem nog eens één jaar effectieve celstraf op te leveren.

“Hij kampt met psychische problemen en heeft hulp nodig”, vindt advocaat Matthias Devriendt. “Hij staat onder bewind en belandde in een negatieve spiraal. Hij heeft geen kwaadwillige bedoelingen. De fietsen die hij steelt, gebruikt hij meestal even en zet hij later elders terug.”

Vonnis op 13 maart. (LSi)