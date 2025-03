“Verslaving blijft als kanker in hem zitten”: hardleerse heroïnedealer uit Middelkerke riskeert vier jaar cel

Ondanks eerdere veroordelingen voerde een 48-jarige Middelkerkenaar tientallen keren heroïne in vanuit Nederland en Frankrijk. Het OM eist vier jaar cel, maar dat vindt zijn advocaat een brug te ver: “Dit is geen kopstuk, maar een sukkelaar”, klinkt het.

De politie sloeg oude bekende Manolito D. op 19 november 2024 in de boeien op verdenking van heroïnehandel. De veertiger gaf toe dat hij geregeld naar Nederland trok om de harddrug in te slaan. Verder onderzoek wees uit dat D. zich veertien keer in Nederland en liefst 61 keer in Frankrijk ging bevoorraden. Said G. (38) uit Oosterhout was zijn vaste leverancier in Nederland. Hij verkocht pure heroïne, die door D. werd versneden.

Zes veroordelingen

D. kreeg een enkelband, maar amper een maand later zat de Middelkerkenaar al terug in de cel. Hij bleef immers contact houden met Said G. en andere personen uit het drugsmilieu. “De beklaagde liep al zes veroordelingen op voor drugsfeiten”, verduidelijkte de procureur donderdag in de Brugse strafrechtbank. Zo kreeg D. in november 2021 al eens twee jaar voorwaardelijk.

Deze keer vroeg de procureur vier jaar effectief en 26.000 euro verbeurdverklaring voor D. Advocaat Jan Dekersgieter vond dat een brug te ver. “Dit is geen kopstuk, maar net als de andere beklaagden een sukkelaar”, pleitte hij. “Hij voorzag vooral zijn eigen vriendenkring van drugs. De verslaving blijft als een kanker in hem zitten. Geef hem een straf met perspectief.”

Said G., die niet kwam opdagen voor zijn proces, riskeert 37 maanden effectief. Medebeklaagde Pascal V. kijkt aan tegen achttien maanden cel. In ruil voor heroïne voerde de 51-jarige Oostendenaar af en toe D., die zelf geen rijbewijs had. Ook Olivier L. (48) uit Oudenburg staat voor hand- en spandiensten terecht. De uitspraak volgt op 3 april. (AFr)