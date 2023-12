Verpleegkundige (31) vrijgesproken voor ongewenst seksueel gedrag bij stagiaire in woonzorgcentrum in Koksijde

Een 31-jarige man uit De Panne riskeerde tien maanden effectieve celstraf voor ongewenst seksueel gedrag bij een 17-jarige stagiaire in een woonzorgcentrum in Koksijde. Maar de rechtbank oordeelde dat er sprake is van twijfel en sprak G.G. vrij.

“Is het zo dat je het graag wil?” Met die woorden zou verpleger G.G. op 9 maart een 17-jarige stagiaire langs achteren bij het haar hebben vastgegrepen in het woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde. De twee waren samen aan de slag in de kamer van een palliatieve patiënt en G.G. zou de jonge vrouw eerst nog enkele seksueel getinte vragen hebben gesteld.

Eerdere feiten

Arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx vroeg tien maanden cel voor G.G. “Er is geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van het slachtoffer”, stelde ze. Volgens de directrice van het woonzorgcentrum waren er eerder al problemen met G.G., die bovendien ook al met het gerecht in aanraking kwam. Eind maart kreeg hij voor de correctionele rechtbank in Veurne vier jaar cel voor verkrachting. Tegen die veroordeling ging hij evenwel in beroep.

Vrijspraak

Voor de feiten in Dunecluze vroeg de beklaagde met succes de vrijspraak. “Mijn cliënt polste naar de toekomstplannen van de stagiaire”, verduidelijkte meester Axelle Proot. “Ze vertelde dat ze seksuologe wilde worden en begon spontaan haar eigen seksuele fantasieën en avonturen uit de doeken te doen.” Volgende verdediging was er niets strafbaars gebeurd en was er enkel sprake van toevallige aanrakingen in de uitoefening van het werk, zonder verkeerde intenties. (AFr)