Veroordeelde winkeldief in Oostende in de boeien geslagen op weg naar nieuw proces

Een 34-jarige Pool vecht in de Brugse rechtbank de 30 maanden cel aan die hij kreeg opgelegd voor afpersing en winkeldiefstal. De man werd op weg naar zijn nieuwe proces in de boeien geslagen.

Op 12 juli 2018 bedreigde Adrian M. in Middelkerke een man met een mes. Hij eiste zijn geld maar het slachtoffer kon de benen nemen. Die laatste stapte naar de politie en werd achteraf nogmaals bedreigd door de Pool. M. ontkende dit met klem. “Ik zou hem wel in elkaar hebben geklopt, in plaats van een mes te gebruiken”, verklaarde hij aan de politie.

Tabak en alcohol

Naast de afpersing stond M. ook terecht voor vijf winkeldiefstallen in Middelkerke, Lombardsijde en Aarlen. Hij had het telkens gemunt op tabak en sterke drank, zoals porto en Jägermeister. De man ging ook nog aan de haal met zes plastic groentebakken om het statiegeld op te strijken. Voor alle feiten samen kreeg M. in februari 2020 dertig maanden effectieve celstraf opgelegd.

De weg gevraagd aan… politieagent

De man tekende verzet aan en besloot woensdag om vanuit zijn woonplaats in Nederland naar België af te zakken om donderdag persoonlijk aanwezig te kunnen zijn op zijn nieuwe proces. Maar in het station van Oostende liep het mis toen hij een politieman de weg vroeg naar zijn hotel. Een controle wees uit dat er ten aanzien van M. een bevel tot gevangenneming openstond waarna de man prompt werd overgebracht naar de gevangenis.

Volgens de verdediging was M. ten tijde van de feiten dakloos en kampte hij met een drankprobleem. “Maar na een tijde in de Poolse gevangenis hij heeft zich herpakt”, pleitte meester Tobias Valcke. “Hopelijk kan de straf met uitstel worden opgelegd.” De uitspraak volgt op 24 februari. (AFr)