Veroordeelde pedofiel riskeert opnieuw celstraf voor aanranding meisje (16) tijdens verjaardagsfeestje in Beernem

Een 50-jarige man uit Kruisem riskeert in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf voor aanranding van een zestienjarig meisje. De man werd al eens veroordeeld voor kinderverkrachting.

Op 12 april 2019 vierde de stiefdochter van Alain V. in Beernem haar ‘Sweet Sixteen’-verjaardagsfeest. Een van haar vriendinnen bleef slapen en hoorde in het holst van de nacht iemand binnenkomen in de slaapkamer. Het bleek om Alain V. te gaan, maar zijn stiefdochter stuurde hem weg. Een uur later stond de man opnieuw in de kamer. Hij stapte naar de vriendin en wreef onder het laken over haar billen. “Mijn stiefvader doet dit regelmatig. Dat is hier normaal”, zuchtte de stiefdochter toen het slachtoffer haar ’s anderendaags vertelde wat haar overkomen was.

Het toen zestienjarige slachtoffer vertelde alles aan haar moeder, waarna de politie werd ingelicht. Alain V. bleek niet aan zijn proefstuk toe. In 2010 kreeg hij al eens vier jaar voorwaardelijke celstraf voor seksueel misbruik van zijn stiefdochter. Zes jaar later kreeg hij daar nog een jaar cel bij voor feiten uit dezelfde periode op zijn stiefzoon en dochter.

Naast aanranding staat V. op het nieuwe proces ook terecht voor bezit van kinderporno. Op zijn gsm werden sporen aangetroffen van dertien foto’s met minderjarigen en tijdens een huiszoeking werden nog eens meer dan duizend bezwarende beelden gevonden. De Beernemnaar verklaarde aan de politie dat hij geobsedeerd is door porno. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 21 februari. (AFr)