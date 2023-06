Veroordeelde kinderverkrachter krijgt vier maanden bijkomende celstraf voor drugsbezit in Brugse gevangenis

Een vijftiger die een jarenlange celstraf uitzit voor kinderverkrachting, heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden bijkomende celstraf gekregen voor drugsbezit in de gevangenis.

Op 15 juni vorig jaar voerden cipiers een controle uit in de cel van P.J. (59). In de badkamer troffen ze 2,1 gram amfetamines aan in een tube met magnesium- en kalktabletten. De Bruggeling ontkende dat de drugs van hem waren en wees beschuldigend naar zijn celgenoot. Maar die verklaarde dat J. de amfetamines mee had gebracht na een uitgangsvergunning.

Op 6 november werd J. nog een tweede keer betrapt met amfetamines. Dit keer had hij drie gram van het spul in de bovenzak zijn trui. “Gevonden tussen kousen in de vestiaire”, beweerde hij.

Vergeten af te geven

Naar eigen zeggen had hij de drugs vergeten af te geven aan zijn overste. Volgens zijn advocaat mag J. ook geen drugs nemen om medische redenen.

De rechtbank hechtte evenwel geen geloof aan de uitleg van J., die in 2006 zeven jaar cel en bijkomend tien jaar terbeschikkingstelling kreeg opgelegd voor de verkrachting van een minderjarige tussen 10 en 14 jaar oud. (AFr)