Vermeende opbrengst cocaïnehandel verbeurd verklaard

De 27-jarige H.Z. uit Kortrijk moet maar liefst 30.000 euro terugbetalen aan het gerecht: de vermeende opbrengst van zijn cocaïnehandel. Een 21-jarige kompaan krijgt 100 uur werkstraf hoewel hij zijn onschuld altijd volhield. Hij beheerde korte tijd de zaakjes van Z. toen die op vakantie was.

Bij een huiszoeking bij H.Z. werd op 6 december 2021 een blok cocaïne van 60 gram, luxekledij en -schoenen en heel wat cash geld gevonden. Ook de kledij en de schoenen zijn nu verbeurdverklaard. De drugswinsten raamde het Openbaar Ministerie eerst op 49.000 euro.

“Maar mijn cliënt heeft thuis geen put in de tuin waar zoveel geld in zit”, zei zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke op het proces. De rechter herleidde de verbeurdverklaring uiteindelijk tot 30.000 euro.

Afnemers

Uit telefonieonderzoek bleek dat S.C., een buurjongen van H.Z. enkele dagen de controle had over de gsm waarmee Z. zijn zaakjes beheerde toen die op reis was. Ook enkele afnemers noemden C. als dealer. Tot op het proces bleef C. zich luidop afvragen hoe het gerecht bij hem terechtgekomen was, maar nu is hij toch veroordeeld.

Naast zijn werkstraf moet C. ook 2.000 euro boete betalen. Z.H. krijgt twee jaar cel en 12.000 euro boete, beiden voor de helft met uitstel.