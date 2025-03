Vermeende leverancier van boten blijft in de cel voor mensensmokkel

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 44-jarige man van Turkse afkomst met een maand verlengd op verdenking van mensensmokkel. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte zou op grote schaal nautisch materiaal geleverd hebben aan mensensmokkelaars.

De criminele organisatie zou het nautisch materiaal vanuit Turkije naar Duitsland brengen. Het gaat vooral om rubberboten, buitenboordmotoren en reddingsvesten. Vervolgens werden die spullen met personenwagens naar de Noord-Franse kust gebracht. Op die manier organiseerden de mensensmokkelaars illegale overtochten naar het Verenigd Koninkrijk. “De gebruikte boten en motoren zijn uiterst gevaarlijk en absoluut niet geschikt voor open water”, meldde het parket eerder in een persbericht.

Mijlpaal

Het parket van West-Vlaanderen en de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) proberen steeds de bovenbouw van de smokkelorganisaties in kaart te brengen. In dat kader kon een 44-jarige man van Turkse origine op 13 november 2024 om 13 uur ingerekend worden op de Nederlandse luchthaven van Schiphol. Zijn arrestatie werd als een belangrijke mijlpaal in een van de meest omvangrijke onderzoeken naar georganiseerde mensensmokkel bestempeld. Het parket onderstreepte ook het belang van de nauwe samenwerkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Europese Unie. Tijdens het onderzoek werden de Britse National Crime Agency (NCA), de Nederlandse politie en de West-Vlaamse FGP ondersteund door Eurojust en Europol.

Begin februari werd de verdachte overgeleverd vanuit Nederland. Vervolgens werd A.S. door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Vrijdagochtend oordeelde de raadkamer in Brugge dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.