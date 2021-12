Vermeende geldezel uit Brugge vrijgesproken: “Hij had die 1.500 euro nog te goed”

Een 32-jarige man is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor zijn vermeende rol als geldezel voor een phishingbende.

In 2019 maakte een phishingbende 1.500 euro buit. Het slachtoffer ging aangifte doen bij de politie en al snel werd duidelijk dat het ontfutselde bedrag op 9 september 2019 op de rekening was gestort van Bruggeling N.B. (32). Volgens het parket stelde B. zijn bankkaart ter beschikking van de bende om het geld wit te wassen. De procureur vroeg een jaar cel.

Advocaat Pieterjan Dens drong evenwel met succes aan op de vrijspraak op basis van twijfel. “Het is helemaal niet bewezen dat mijn cliënt op de hoogte was van de illegale herkomst van dat geld”, pleitte hij. “Iemand had immers nog een openstaande schuld van 1.500 euro bij hem en mijn cliënt dacht dat dat geld van hem afkomstig was.”

Bankkaart uitgeleend

Dat N.B het rekeningnummer achter de storting niet herkende riep volgens meester Dens niet meteen vragen op. “De storting kon immers uitgevoerd zijn door een kennis. De man die schulden had bij mijn cliënt heeft hierover een schriftelijke verklaring afgelegd.”

Hoe de bende dan aan de code van de bankkaart van N.B. raakte? “Toen hij nog in Bulgarije werkte, heeft hij zijn bankkaart eens uitgeleend aan een collega. Hij kreeg die kaart nooit terug maar besefte dat pas na de feiten”, besloot meester Dens. (AFr)