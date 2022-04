Vermeende agent perst wandelaar af aan ‘seksbos’ in Marke

Een 51-jarige man uit Middelkerke deed zich aan uitkijkpunt Libel in Kortrijk voor als agent en perste een wandelaar 75 euro af. Hij daagde niet op voor zijn proces. Er hangt hem 10 maanden cel en 1.200 euro boete boven het hoofd.

Op 29 mei 2021 passeerde een wandelaar in het stadsgroen Marionetten. “De bosjes rond het uitkijkpunt in de vorm van een libel staan bekend als ontmoetingsplaats voor holebi’s”, aldus de openbare aanklager. “De beklaagde deed er zich voor als agent die controleerde op onzedig gedrag en vertelde de wandelaar dat hij verboden terrein had betreden en dat dit hem op een boete van 75 euro te staan zou komen. Het slachtoffer had slechts 25 euro op zak. Daarom gingen ze nog samen naar een bankautomaat om nog 50 euro af te halen.” Julien D. daagde niet op de rechtbank in Kortrijk op. Vonnis op 30 mei. (LSi)