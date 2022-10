Verkeersagressor rijdt man omver op pechstrook E40: slechts drie maanden cel, wel 55.625 euro schadevergoeding

Een 49-jarige man uit Moeskroen houdt gemengde gevoelens over aan zijn straf na een daad van extreme verkeersagressie. Op 11 augustus vorig jaar reed hij een man omver op de pechstrook van de E40. Hij riskeerde vijf jaar cel, maar kreeg slechts drie maanden omdat de rechter oordeelde dat het slachtoffer de feiten uitlokte. Hij moet hem wel zeker al 55.625 euro schadevergoeding betalen.

De extreme feiten dateren van 11 augustus vorig jaar om 19 uur en startten in De Panne. Daar had de man uit Moeskroen samen met zijn zoon en diens vriendin een bezoek gebracht aan een kennis. Daarbij werd stevig gedronken. De kinderen wilden verhinderen dat de man in zo’n dronken toestand terug zou rijden en het kwam tot een verhitte discussie in de auto. De man zette de auto aan de kant en verkocht de kinderen een pak rammel.

Een man uit het Gentse was getuige van die feiten en maakte daarop een teken in de auto. Korte tijd later kwamen beide bestuurders elkaar weer tegen op de E40 richting binnenland in Nieuwpoort. De man uit Moeskroen maakte nog steeds ruzie met zijn kinderen en zigzagde over de weg. De Gentenaar begon daarop te gesticuleren waarop verkeersagressie ontstond. Beide bestuurders haalden elkaar in, bruuskeerden elkaar en het kwam bijna tot een botsing.

Uitlokking

De discussie eindigde op de pechstrook van de E40. Het kwam tot een aanvaring tussen beide mannen waarop de man uit Moeskroen plots terug instapte, zijn auto in achteruit zette en het slachtoffer vol aanreed. Die vloog over de vangrails en liep een vierdubbele bekkenbreuk op.

De man uit Moeskroen riskeerde voor alle feiten vijf jaar effectieve celstraf wegens poging tot doodslag, maar dat vond de rechter niet bewezen. Integendeel: hij oordeelde dat er sprake was van uitlokking omdat ook het slachtoffer zich schuldig maakte aan verkeersagressie, op de pechstrook als eerste een duw uitdeelde én hij bovendien ook een mes zou getoond hebben. Daardoor werd de straf énorm verminderd: de man kreeg nu slechts drie maanden cel en 800 euro. Toch wegen de feiten zwaar door want hij moet zijn slachtoffer nu al een schadevergoeding van 55.625 euro betalen, en die kan nog oplopen. (JH)