Verdachte vrijgelaten na grote drugsvangst in Ruddervoorde

In de zaak van een grote drugsvangst in Ruddervoorde heeft de Brugse raadkamer een verdachte onder voorwaarden vrijgelaten. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge gaat niet in beroep tegen die beslissing. Vier andere verdachten zitten wel nog steeds in de cel.

In het kader van een lopend onderzoek naar namaaksigaretten is de douane op maandag 19 juni binnengevallen in een loods langs de Leiteweg in Ruddervoorde, een deelgemeente van Oostkamp. In de loods ontdekten de speurders grote zakken met liefst 35 kilogram hasj en drie kilogram cannabis.

Naar aanleiding van de drugsvangst werden zes verdachten gearresteerd. Ze werden voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om vier Marokkaanse verdachten en een Belgische verdachte aan te houden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. De andere Belgische verdachte werd door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.

Op vrijdagochtend 23 juni werd de aanhouding van drie verdachten door de raadkamer met een maand verlengd. De verschijning van de twee overige verdachten werd op vraag van de verdediging uitgesteld naar de zitting van 4 juli.

Dinsdagochtend bepleitte meester Yen Buytaert met succes de vrijlating van zijn cliënt, die elke betrokkenheid bij de feiten ontkent. De raadkamer oordeelde dat de andere verdachte in het belang van het onderzoek wel minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.