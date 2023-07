Verdachte van moord op Oostendse weduwe (64) blijft twee maanden langer in de cel

Een 33-jarige Noord-Macedoniër blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van de moord op een 64-jarige vrouw uit Oostende. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist.

Op 21 maart werd het levenloze lichaam van Marleen V.L. (64) ontdekt in een gracht in het Zeeuwse grensdorp Koewacht. De Oostendse weduwe bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Al snel kwam een 33-jarige kennis van de vrouw als verdachte in het vizier. Elvir S. werd internationaal geseind en kon op de luchthaven van Düsseldorf ingerekend worden.

Na bijna anderhalve maand in een Duitse cel werd de Noord-Macedoniër begin mei aan België uitgeleverd. De man beriep zich op zijn zwijgrecht, waarna hij werd aangehouden op verdenking van moord. De aanhouding werd dinsdagochtend opnieuw bevestigd en met twee maanden verlengd.

In een ander dossier moet Elvir S. zich ook nog verantwoorden voor doodsbedreigingen aan het adres van een Oostendse buschauffeur. In die zaak riskeert hij een jaar cel en doet de strafrechtbank uitspraak op 19 september. (AFr)