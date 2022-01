Verdachte van gijzeling in gevangenis staat terecht voor geweld tegen celgenoot

De verdachte van de gijzeling in de Brugse gevangenis moet zich ook voor de strafrechter verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. Faton S. (30) zou in de zomer van 2020 rake klappen hebben uitgedeeld aan een celgenoot. De zaak werd uitgesteld in afwachting van het psychiatrisch verslag in het gijzelingsdossier.

Faton S. werd in oktober 2018 door het Gentse hof van beroep al veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de zogenoemde bloedwraakmoord. Zijn vader en zijn broer kregen respectievelijk als opdrachtgever en als schutter 28 en 26 jaar cel. Tijdens een aanslepende familievete werd de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013 doodgeschoten aan zijn woning in Sint-Niklaas. Naar aanleiding van die veroordeling zat de beklaagde op 11 juli 2020 in de gevangenis van Brugge.

Psychiatrisch verslag

In zijn cel zou hij een medegetineerde slaag gegeven hebben. Het slachtoffer lag door het incident een dag in het ziekenhuis. Voor geweld tegen cipiers van de gevangenis van Hasselt kreeg S. ondertussen ook al veertien maanden cel. In principe zou de rechtbank zich donderdagochtend buigen over het geweld tegen zijn celmaat. De verdediging wil echter wachten op het psychiatrisch verslag in een ander dossier.

Toerekeningsvatbaar

Faton S. staat op 18 maart immers ook terecht voor een gijzeling in de Brugse gevangenis. Op 24 februari 2021 bedreigde hij een 23-jarige vrouwelijke cipier met een zelfgemaakt steekwapen. De beklaagde eiste een helikopter en de vrijlating van zijn familieleden, die in andere gevangenissen zitten. Pas na enkele uren gaf hij zich over. Mogelijk zullen de advocaten van S. in beide dossiers aansturen op de internering. Volgens de eerste bevindingen van de gerechtspsychiater zou hij echter wel degelijk toerekeningsvatbaar zijn. Het is nog wachten op het definitieve verslag van de deskundige.